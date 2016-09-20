Kanı temizleyen alyuvarları yenileyip kan yapan ısırgantohumu cinsel sıkıntı yaşayanlardaafrodizyak etkisi gösteriyor. Mutlakaöğütülerek tüketilmesi gereken ısırgantohumunun bal, pekmez veya yoğurtile karıştırılarak bir tatlı kaşığıyenmesi öneriliyor. Düzenlitüketiminde sağlığa inanılmaz etkilergösteriyor. Cinsel açıdan performansıartırıyor. Çifterin isteklerini kamçılıyor.Güdüleri çoğaltıyor. Hormonlaraetki ediyor. Kan dolaşımını rahatlatıphızlandırıyor. Sertleşme probleminigideriyor. Haz duygularınıbesliyor. Etkileri saymaklabitmeyen mucize şifanınsağlığa olan bazı faydalarışöyle sıralanıyor:
* Kan şekerini düşürür,ödemi giderir.
* Bağırsak temizleyicive gaz gidericidir. * İdrar söktürücüdür,idrar yolları hastalıkları veiltihaplarında etkilidir.
* Bedeni güçlendirici ve uyarıcıdır.Vücudun savunma gücünü arttırır. * Adet kanamalarını düzenler.
* Karaciğer, akciğer, safra kesesi,dalak rahatsızlıklarında kullanılır. * Boğaz ağrılarına iyi gelir,göğsü yumuşatır.
* Soğuk algınlığına karşı koruyucudur. * Tansiyon düşürücüdür.
* Emziren kadınlarda süt yapar. * Saçları güçlendirir vekepeğe karşı etkilidir.
* Cinsel gücü arttırıcıözelliktedir. * Kabızlığa karşıetkisi kanıtlanmıştır.
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