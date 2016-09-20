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la aşkı yakala

Cinsel yönden sorun yaşayanlara tohumu çare oluyor. Balla karıştırıp yenildiğinde, güç veriyor. Kan dolaşımını artırıyor. Haz duygularını besliyor...

Isırganla askı yakala
Kanı temizleyen alyuvarları yenileyip kan yapan ısırgan tohumu cinsel sıkıntı yaşayanlarda afrodizyak etkisi gösteriyor. Mutlaka öğütülerek tüketilmesi gereken tohumunun bal, pekmez veya yoğurt ile karıştırılarak bir tatlı kaşığı yenmesi öneriliyor. Düzenli tüketiminde sağlığa inanılmaz etkiler gösteriyor. Cinsel açıdan performansı artırıyor. Çifterin isteklerini kamçılıyor. Güdüleri çoğaltıyor. Hormonlara etki ediyor. Kan dolaşımını rahatlatıp hızlandırıyor. Sertleşme problemini gideriyor. Haz duygularını besliyor. Etkileri saymakla bitmeyen mucize şifanın sağlığa olan bazı faydaları şöyle sıralanıyor:

* Kan şekerini düşürür, ödemi giderir.
* Bağırsak temizleyici ve gaz gidericidir.
* İdrar söktürücüdür, idrar yolları hastalıkları ve iltihaplarında etkilidir.
* Bedeni güçlendirici ve uyarıcıdır. Vücudun savunma gücünü arttırır.
* Adet kanamalarını düzenler.
* Karaciğer, akciğer, safra kesesi, dalak rahatsızlıklarında kullanılır.
* Boğaz ağrılarına iyi gelir, göğsü yumuşatır.
* Soğuk algınlığına karşı koruyucudur.
* Tansiyon düşürücüdür.
* Emziren kadınlarda süt yapar.
* Saçları güçlendirir ve kepeğe karşı etkilidir.
* Cinsel gücü arttırıcı özelliktedir.
* Kabızlığa karşı etkisi kanıtlanmıştır.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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