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sıcaklığı

Kanser ve şeker gibi hayati hastalıklardan koruyan balla yenildiğinde cinsel soğukluğu giderip vücudu

Zencefil sıcaklığı
İyileştirici etkisiyle dikkat çeken in faydaları saymakla bitmiyor. Afrodizyak etki yaratan zencefil, balla birlikte karıştırılıp tüketildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Bu etkisi için 1 hafta 10 gün yeterli oluyor. Uzmanlar zencefilin ndan bazılarını şöyle sıralıyor...

Kolon kanseri: Bağırsak ve rektum kanserinden korur.

Mide bulantısı : Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için etkilidir.

Ağrıları azaltır : Yaşlılıkta sık görülen eklem ve diz ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Diyabet : Zencefil şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.

Bağışıklık sistemi : Vücut ısısını yükseltip gribi önler. Bağışıklığı güçlendirir.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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