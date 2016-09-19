Zencefil sıcaklığı

İyileştirici etkisiyle dikkat çeken zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Afrodizyak etki yaratan zencefil, balla birlikte karıştırılıp tüketildiğinde cinsel soğukluğugideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Bu etkisi için 1 hafta 10 gün yeterli oluyor. Uzmanlar zencefilin yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...
Kolon kanseri: Bağırsak ve rektum kanserinden korur.
Mide bulantısı : Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için etkilidir.
Ağrıları azaltır : Yaşlılıkta sık görülen eklem ve diz ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.
Diyabet : Zencefil şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
Bağışıklık sistemi : Vücut ısısını yükseltip gribi önler. Bağışıklığı güçlendirir.
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