Şekerini dengele tatlı krizine girme

YEDİKÇE YEDİRİYOR
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Demir, "Yeterli enerji ve besin öğelerini alamayan, uzun süre aç kalan, yanlış diyetler uygulayan, öğünlerini düzenli tüketmeyen kişilerde tatlı isteği daha fazla olur. Çok sık tatlı tükettiğinizde de tatlıya olan eğiliminiz artar" diyor. Glikoz ve insülin (pankreasın beta hücrelerinde üretilen ve kan şekerini düşürmeye yarayan hormon) metabolizmasındaki bozukluğun da tatlıya düşkünlüğe yol açtığını anlatan Burcu Demir, şu uyarıda bulunuyor: "Ağızda kuruluk, gerginlik, konsantrasyon bozukluğu, çok sık idrara çıkma, aşırı tatlı isteği, halsizlik vb. belirtiler varsa endokrinoloji desteği alınmalıdır" diye konuşuyor. Tatlı krizini aşmak için yapılacaklar şöyle sıralanıyor...
* Öğün atlamamaya çalışın. Kan şekerinizi dengede tutmak, metabolizma hızını arttırmak ve bir sonraki öğünde oluşabilecek açlık durumunuzu kontrol altında tutmak için öğün aralarında minimum 2 maksimum 4 saat olacak şekilde günde 5-6 öğün beslenmeye özen gösterin. Aksi takdirde kan şekeriniz düşer ve canınız daha çok tatlı isteyebilir.
LİFLİ GIDALAR
* Doğal tatlı olarak meyve tüketebilirsiniz. Hem antioksidan vitaminler hem de yeterli lif almanız için günde 3-4 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterin.
* GlisemiK indeksi yüksek besinler kana çabuk karışır ve şeker düzeyinizi hızlı yükseltip, hızlı indirir. Bu da sizin tatlı isteğinizi arttırır. O yüzden lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük karbonhidratlar tüketin. Örneğin; pirinç yerine bulgur, kinoa, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, karpuz muz yerine elma, armut, şeftali tercih edebilirsiniz.
* Kuru meyvelerin fruktoz ve glukoz oranı daha yüksektir ve daha çok tatlıdır, fakat vitaminmineral değerleri yüksektir. Gün içinde porsiyon ölçüsüne dikkat ederek kuru üzüm, dut, kayısı gibi meyveler tüketirseniz tatlı isteğinizi azaltabilirsiniz.
ÖLÇÜYE DİKKAT!
* Meyveleri tüketirken yanında süt, yoğurt, kefir gibi protein kaynağı besinlerle tüketmeniz, meyvedeki şekerin daha yavaş emilmesini sağlayacaktır.
* Pekmez hem doğal şeker hem de vitamin-mineral deposudur. Bu özelliklerinden dolayı enerji verir. Ölçüsüne dikkat ederseniz günlük beslenmenizde yer alabilir.
* Şerbetli tatlılar yerine haftada 1-2 defa sütlü tatlı veya meyveli tatlılar tercih edebilirsiniz.
* Tarçının kan şekerini regüle etkisi olduğundan yeşil çay, beyaz çay veya diğer bitki çaylarınıza çubuk tarçın, süte veya yoğurda ise toz tarçın olarak ilave edebilirsiniz.
PSİKOLOJİK DURUM ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Beynin serotonin ve endorfin adı verilen mutluluk hormonları salgıladığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Demir, psikolojik durumun da tatlı isteğini etkilediğini belirtiyor. Demir, "Yaşamış olduğumuz bazı sıkıntılar nedeni ile bu hormonlar yetersiz salınır ve kendimizi mutsuz hissederiz. Böyle durumlarda tatlıya yönelir, psikolojik olarak bizi mutlu ettiğine inanırız. Özellikle adet öncesi dönemde kadınlarda tatlı isteği yine hormonların etkisi ile artış gösterebilir" diyor.
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