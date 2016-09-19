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Benziyorsa faydası var

Bazı besinlerin şekli fayda sağladığı organlara benziyor. Ceviz beyni, avokado rahmi koruyor

Benziyorsa faydası var
Yediğimiz besinlerle organlar arasındaki benzerlik şaşırtıyor. Şekil olarak benzediği organa iyi gelen besinleri diyetisyen Şeyda Sular, şöyle anlatıyor...

CEVİZ-BEYİN: Sert kabuğuyla içini koruyan ceviz beynimize benziyor. Ceviz, beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı Omega-3 yağlarını içeriyor. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun.

AVOKADO - RAHİM: Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekir. Tıpkı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.

DOMATES-KALP: Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle kalp sağlığına yararlıdır. Kanı temizler ve damar tıkanıklığından korur.

KEREVİZ-KEMİK: Kerevizin içeriğindeki silisyum kemiğe gücünü veren elementtir. Aynı zamanda kereviz romatizma, romatoid artrit ve osteoartrit gibi kemik hastalıklarının iyileşmesine katkı sağlar.

ZENCEFİL-MİDE: Zencefil mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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