Benziyorsa faydası var

Yediğimiz besinlerle organlar arasındaki benzerlik şaşırtıyor. Şekil olarak benzediği organa iyi gelen besinleri diyetisyen Şeyda Sular, şöyle anlatıyor...



CEVİZ-BEYİN: Sert kabuğuyla içini koruyan ceviz beynimize benziyor. Ceviz, beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı Omega-3 yağlarını içeriyor. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun.



AVOKADO - RAHİM: Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekir. Tıpkı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.



DOMATES-KALP: Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle kalp sağlığına yararlıdır. Kanı temizler ve damar tıkanıklığından korur.



KEREVİZ-KEMİK: Kerevizin içeriğindeki silisyum kemiğe gücünü veren elementtir. Aynı zamanda kereviz romatizma, romatoid artrit ve osteoartrit gibi kemik hastalıklarının iyileşmesine katkı sağlar.



ZENCEFİL-MİDE: Zencefil mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine