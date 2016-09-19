Benziyorsa faydası var

Yediğimiz besinlerle organlar arasındaki benzerlik şaşırtıyor. Şekil olarak benzediği organa iyi gelen besinleri diyetisyenŞeyda Sular, şöyle anlatıyor...
CEVİZ-BEYİN: Sert kabuğuyla içini koruyan ceviz beynimize benziyor. Ceviz, beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı Omega-3 yağlarını içeriyor. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun.
AVOKADO - RAHİM: Avokado rahim ağzıkanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 aykalması gerekir. Tıpkı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.
DOMATES-KALP: Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle kalp sağlığınayararlıdır. Kanı temizler ve damar tıkanıklığından korur.
KEREVİZ-KEMİK: Kerevizin içeriğindeki silisyum kemiğegücünü veren elementtir. Aynı zamanda kereviz romatizma, romatoidartrit ve osteoartrit gibi kemik hastalıklarının iyileşmesine katkı sağlar.
ZENCEFİL-MİDE: Zencefil mide bulantısı, kusma,hazımsızlık ve gaz problemine
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.