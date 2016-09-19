3 kilodan fazlası omurgayı bozar

Okulların açılmasıyla birlikte sırt çantalarına yönelik uyarılar da art arda geliyor. LivHospital Omurga CerrahisiUzmanı Doç. Dr. ÇağatayÖztürk, 3 kiloyu aşan okul çantalarının, çocukların omurgasağlığı içinrisk oluşturduğunu söylüyor. "Ağır sırt çantaları okul çağındaki çocukların gelişmekte olan eklemlerinde ve kaslarındazorlanmalara sebep olur" diyen Doç. Dr. Öztürk, şöyle devam ediyor: "Kendi ağırlığının taşıyamayacağı yükler, çocuklarda kas gerginliği,sırt-bel ağrısı,bozuk yürüyüş,skolyoz, kamburluk gibi olumsuzluklara yol açabilir."
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