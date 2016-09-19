3 kilodan fazlası omurgayı bozar

Okulların açılmasıyla birlikte sırt çantalarına yönelik uyarılar da art arda geliyor. Liv Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, 3 kiloyu aşan okul çantalarının, çocukların omurga sağlığı için risk oluşturduğunu söylüyor. "Ağır sırt çantaları okul çağındaki çocukların gelişmekte olan eklemlerinde ve kaslarında zorlanmalara sebep olur" diyen Doç. Dr. Öztürk, şöyle devam ediyor: "Kendi ağırlığının taşıyamayacağı yükler, çocuklarda kas gerginliği, sırt-bel ağrısı, bozuk yürüyüş, skolyoz, kamburluk gibi olumsuzluklara yol açabilir."