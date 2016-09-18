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-enfeksiyonlar gebe kalmayı engeller

Kürtaj -enfeksiyonlar gebe kalmayı engeller
Son yıllarda doğal yollardan hamile kalanların sayısı azalırken; Acıbadem Fulya Hastanesi, Tüp Bebek Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Buyru'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Buyru, daha önce geçirilmiş kürtaj ve enfeksiyonların rahim içinde yapışıklığa yol açabildiğini, bunun da gebeliğe engel olabileceğini söyledi. "Rahim içi yapışıklıklar ve doğuştan gelen yapısal problemler, miyom ve polip varlığı gerek normal yoldan, gerekse tüp bebek gibi üremeye yardımcı tekniklerle hamile kalmayı zorlaştırabiliyor" diyen Prof. Dr. Buyru, şöyle devam etti: "Özellikle büyük gebeliklerde yapılan lar veya doğum sonrasında geçirilen enfeksiyonlar rahim içi yapışıklık riskini arttırır. Rahim içinden miyomların çıkartılması sonrasında da yapışıklıklar oluşabilir. Doğuştan rahim sorunları da etkilidir."
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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