Kürtaj -enfeksiyonlar gebe kalmayı engeller

Son yıllarda doğal yollardan hamile kalanların sayısı azalırken; Acıbadem Fulya Hastanesi,Tüp Bebek Bölüm KoordinatörüProf. Dr. Faruk Buyru'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Buyru, daha önce geçirilmiş kürtaj ve enfeksiyonlarınrahim içinde yapışıklığayol açabildiğini, bunun da gebeliğe engel olabileceğini söyledi. "Rahim içi yapışıklıklar vedoğuştan gelen yapısal problemler,miyom ve polip varlığıgerek normal yoldan, gereksetüp bebek gibi üremeye yardımcıtekniklerle hamile kalmayızorlaştırabiliyor" diyen Prof. Dr. Buyru, şöyle devam etti: "Özellikle büyük gebeliklerde yapılan kürtajlar veya doğum sonrasında geçirilen enfeksiyonlar rahim içi yapışıklık riskini arttırır. Rahim içinden miyomların çıkartılması sonrasında da yapışıklıklar oluşabilir. Doğuştan rahim sorunları da etkilidir."
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