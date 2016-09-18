Karabiber mutlu günler

Hazımsızlığı gidererek, kabızlık, kolit gibi hastalıklara iyi gelen karabiber, bir baharattan çok daha fazlası... Afrodizyak etkisi ile performansdüşüklüğü yaşayanlara da güç veren karabiberin diğer faydaları şöyle:
✖ Kilo verme: Karabiber, kandaki yağ oranını düşürür ve yeni yağ oluşumuna mani olur. Karabiberli yiyeceklerle diyetinizi destekleyebilirsiniz.
✖ Cilt: Bir cilt hastalığı olan Vitiligonun iyileşmesine yardımcı olur. Cilt kanserini yenmek için de destekleyici bir baharattır.
✖ Cinsellik: Karabiberin afrodizyak tesiri vardır, cinsel gücü arttırır.
✖ Soğuk algınlığı, öksürük: Karabiber, antibakteriyel hususiyetiyle mikroplarla mücadele eder. Öksürüğü söktürmek için balla karıştırılarak yenilebilir.
✖ Solunum: Astım ve boğmaca gibi hastalıkların tedavisini destekleyicidir.
✖ Antioksidan: İhtiva ettiği antioksidan sayesinde kanseri, kalp ve karaciğer hastalıklarına mani olur.
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