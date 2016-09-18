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mutlu günler

En çok kullanılan baharatlardan sağlığa da katkıda bulunuyor. Afrodizyak etkisi ile çiftlere mutluluk getiriyor...

Karabiber mutlu günler
Hazımsızlığı gidererek, kabızlık, kolit gibi hastalıklara iyi gelen , bir baharattan çok daha fazlası... Afrodizyak etkisi ile performans düşüklüğü yaşayanlara da güç veren karabiberin diğer faydaları şöyle:

Kilo verme: Karabiber, kandaki yağ oranını düşürür ve yeni yağ oluşumuna mani olur. Karabiberli yiyeceklerle diyetinizi destekleyebilirsiniz.
Cilt: Bir cilt hastalığı olan Vitiligonun iyileşmesine yardımcı olur. Cilt kanserini yenmek için de destekleyici bir baharattır.
Cinsellik: Karabiberin afrodizyak tesiri vardır, cinsel gücü arttırır.
Soğuk algınlığı, öksürük: Karabiber, antibakteriyel hususiyetiyle mikroplarla mücadele eder. Öksürüğü söktürmek için balla karıştırılarak yenilebilir.
Solunum: Astım ve boğmaca gibi hastalıkların tedavisini destekleyicidir.
Antioksidan: İhtiva ettiği antioksidan sayesinde kanseri, kalp ve karaciğer hastalıklarına mani olur.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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