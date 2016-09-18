Alzheimer ‘dil’e geldi!

ÖZGÜVEN TAVAN YAPIYOR
Öyle ki, utangaç ve çekimser kişiliğe sahipken bir anda tanımadığı insanları öpecek kadar sıra dışı özgüven kazanmak hastalığın belirtileri arasında dikkat çekiyor. Uzmanlar, diğer belirtileri ise şöyle anlatıyor: "Hastalar yavaş olduğu gibi durdurulması zor bir şekilde hızlı konuşmaya başlayabilir. Okuma-yazmada da sıkıntı ortaya çıkar. İmzalarını atarken bile mücadele vermek zorunda kalırlar. Okurken cümleleri takip etmek, tam bir paragraf yazıyı anlamakta da güçlük çekerler."
YAŞLA BİRLİKTE ARTIYOR
Alzheimer sıklığı yaşla beraber artıyor. 65-74 yaş arasında hastalığın görülme sıklığı yüzde 5 dolaylarında iken, 85 yaş üzerinde yüzde 40'a yaklaşıyor. Ancak Alzheimer'ın normal bir yaşlanma olmadığının unutulmaması gerekiyor. 65 yaşından sonrasında hastalık sıklığı her 5 yılda bir ikiye katlanıyor. Aile öyküsü de önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle erken başlangıçlı Alzheimer'da genetik faktörler daha çok rol oynuyor. 60 yaşından sonra ise ailevi özellikler daha az rol oynamakla beraber çeşitli genlerin risk oluşturduğu biliniyor.
DOĞAL GIDALAR ETKİLİ OLUYOR
Alzheimer'ı önlemek ya da ilerlemesini yavaşlatmak için tarçın, fındık, badem, ceviz, kabak çekirdeği, sivri biber, nane, yumurta sarısı, karaciğer, süt, ıspanak, havuç, yeşil sebzeler, kayısı, domates, yeşillikler, sığır eti, balık, beyaz peynir gibi B, E, C ve A vitaminlerinden zengin besinlerin tüketilmesi gerekiyor.
İLAÇ TEDAVİSİ
TIP dünyası Alzheimer'ın tedavisine yönelik çalışmalarını sürdürürken, henüz hastalığı durduran ya da tamamen geçiren bir yol bulunamadı. Halen şikayetleri azaltmaya yönelik olarak kullanılan iki ilaç grubu (asetil kolin esteraz inhibitörleri ve memantin) tedavide kullanılıyor.
HASTALIĞIN 10 BELİRTİSİ
● Gündelik hayatı etkileyen unutkanlıklar
● Planlama ve hesaplama zorluklar
● Daha önce sorunsuz yapılan ev ve iş görevlerinde aksama
● Zamanla ve yerlerle ilgili yaşanan kafa karışıklığı
● Görüntüleri algılama zorluğu
● Konuşma ve anlamada zayıflama
● Eşyaları olağan yerlerinden farklı yerlere koymak ve unutarak yakınlarını kaybetmekle ve hırsızlıkla suçlama
● Yargılama ve karar vermede güçlük
● Sosyal aktivitelerden çekilme
● Kişilik ve davranış değişiklikleri
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