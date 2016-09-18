4 günde 4 kilo verdiren iksir

Yaz bitti, kilo verme telaşı da raflara kalktı! Ancak sağlık için fazla kilolardan kurtulmak gerektiğini söyleyen uzmanlar 4günde 4 kilo verdiren bir karışım önerdi. Bel çevresini 16 santim incelten karışım şöyle: 8 bardak su, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil kökü, soyulmuş ve dilimlenmiş 1 salatalık, dilimlenmiş 1 limon, 12 taze nane yaprağı ve 1 tatlı kaşığı kuru nane. Tüm bu malzemeleri karıştırıp ağzı kapalı bir kavanoza koyun. Bir gece buzdolabında bekletin. Aç karnına tüm gün boyunca 4-5 bardak için. 4 günün sonunda yapacağınız fiziksel egzersizle birlikte yağlarınızı yakıp, 4 kilo birden verdiğinizi göreceksiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.