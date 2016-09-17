Güzelliğine düşkün kadınlara hesaplı ve pratik 'gençlik' önerileri geldi. Dr. Ali Sezen, kadınların kırışıklardan kaçmak ya da oluşanlardan kurtulmak için binlerce lira ödemesi yerine ucuz ve daha doğal bir yönteme başvurması gerektiğini söyledi. Sabah kalkıncayüzün madensuyu ile yıkanmasıve 1 saatlik yürüyüş yapılmasını öneren Dr. Sezen, maden suyunun, içindeki mineral ve elementler sayesinde yaşlanma etkilerini geciktirdiğine dikkat çekti. "Her sabah yüzün maden suyu ile yıkanması, botoks, dolgu gibi yöntemlere ihtiyaç bırakmıyor" diyen Dr. Ali Sezen, ağır sporun da zayıflatmayacağını vurguladı. Dr. Ali Sezen, 'Akupunktur' adlı kitabında konuyla ilgili şu öneride bulundu: "Unutulmaması gereken bir nokta da egzersizlezayıflanamayacağındır. Vücut kalori harcamada cimridir. 'Yiyelimsonra yürüyerek aldığımızkiloyu harcarım' düşüncesi yanlıştır. Örneğin 22 mililitrelik bir kutu kolayı enerjiye çevirmek için 5 kilometre yürümek gerekir."
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