  1. Şaşırdım kaldım
  2. Çok doğur uzun yaşa

çok doğur uzun yaşa a karşı

Güzelliğine düşkün lara hesaplı ve pratik 'gençlik' önerileri geldi. Dr. Ali Sezen, kadınların kırışıklardan kaçmak ya da oluşanlardan kurtulmak için binlerce lira ödemesi yerine ucuz ve daha doğal bir yönteme başvurması gerektiğini söyledi. Sabah kalkınca yüzün maden suyu ile yıkanması ve 1 saatlik yürüyüş yapılmasını öneren Dr. Sezen, nun, içindeki mineral ve elementler sayesinde yaşlanma etkilerini geciktirdiğine dikkat çekti. "Her sabah yüzün maden suyu ile yıkanması, , dolgu gibi yöntemlere ihtiyaç bırakmıyor" diyen Dr. Ali Sezen, ağır sporun da zayıflatmayacağını vurguladı. Dr. Ali Sezen, 'Akupunktur' adlı kitabında konuyla ilgili şu öneride bulundu: "Unutulmaması gereken bir nokta da egzersizle zayıflanamayacağındır. Vücut kalori harcamada cimridir. 'Yiyelim sonra yürüyerek aldığımız kiloyu harcarım' düşüncesi yanlıştır. Örneğin 22 mililitrelik bir kutu kolayı enerjiye çevirmek için 5 kilometre yürümek gerekir."

ZÜBEYDE YALÇIN
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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