  1. Tuzlu su balgamdan kurtarır

düşürür

Defne ateş düşürür
Türk mutfağında çok kullanılan yaprağının sağlığa faydaları da bir hayli fazladır: Terletir, ateşi düşürür. Vücuda rahatlık verir. İdrar ve adet söktürür. İştah açar. Sinir ağrılarını dindirir. Defne ağacının yaprağı, antiseptik ve antibakteriyel içeriğinden dolayı iyileştirici bir güç içerir.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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