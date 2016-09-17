  1. Maden suyu çok doğur uzun yaşa botoksa karşı
  2. Ciğerini besle kansere yenilme

Çok doğur yaşa

Kadınlar dikkat! Çok k ve süre emzirmek ile ini düşürüyor. Uzun boy ise ciddi tehdit yaratıyor

Çok doğur uzun yaşa
Ülkemizde 3 tartışması devam ederken, çok çocuk doğuran ve çok emziren kadınların meme kanseri risklerinin daha az olduğu ortaya çıktı. Dünyada ve Türkiye'de kadınların den en fazla ölüm sebebi arasında olan meme kanseri her 8 kadından 1'ini etkiliyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi, kanserini artıran faktörleri, önleyici tedbirler, erken tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

YAŞ ETKENİ
Kadınların ilk doğum yaşının 30 ve üzeri olması kanser tehlikesini yükseltiyor. Kadınların hayat boyu salgıladıkları östrojen hormonu kanseri artıran sebepler arasında yer alıyor. Bu nedenle ilk adet yaşını erken olanlar, doğum yapmayan ve geç menopoza giren kadınlar daha fazla östrojene maruz kaldıkları için daha fazla kanser riski altındalar.

UZUN TEHLİKE!
Uzun boylu kadınlarda meme ve kalın bağırsak kanseri riski artıyor. Bunun sebebi ise henüz bilinmiyor. Menopoz sonrasında aşırı yağlı gıdayla beslenen ve obez kadınlarda meme kanseri riski yükseliyor. Günde 1 bardaktan fazla alkol tüketen kadınlarda östrojen hormon düzeyini artırdığı için kanser gelişimi artıyor. Sigara tüm kanser türlerini olduğu gibi meme kanserini de artıran sebepler arasında yer alıyor.

ERKEN DAVRANIN
⇒ 30 yaş öncesinde doğum yapmak ve her hamilelik süresince östrojen hormonunun salgılanmamış olması kanser riskini düşürür.
⇒ En az 1 yıl süreyle emzirmek kanserden korur.
⇒ Regl döneminin 12 yaş sonrasında başlaması ve erken menopoza girmek riski azaltır.
⇒ Menopoz sonrası sebze ağırlıklı beslenmek kanseri uzaklaştırır.
⇒ Sigara içmemek, alkol kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak meme kanseri riskini azaltır.
⇒ Dengeli beslenmek, zayıflama ve kiloyu korumak önemlidir.



SAFURE CANTÜRK
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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