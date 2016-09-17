Çok doğur uzun yaşa

Ülkemizde 3 çocuk tartışması devam ederken, çok çocuk doğuran ve çokemziren kadınların memekanseri risklerinin daha azolduğu ortaya çıktı. Dünyada ve Türkiye'de kadınların kanserden en fazla ölüm sebebi arasında olan meme kanseri her 8 kadından1'ini etkiliyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi, meme kanserini artıran risk faktörleri, önleyici tedbirler, erken tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.
YAŞ ETKENİ
Kadınların ilk doğumyaşının 30 ve üzeriolması kanser tehlikesiniyükseltiyor. Kadınların hayatboyu salgıladıkları östrojenhormonu kanseri artıransebepler arasında yeralıyor. Bu nedenle ilkadet yaşını erkenolanlar, doğumyapmayan vegeç menopozagirenkadınlardaha fazlaöstrojenemaruzkaldıkları içindaha fazla kanserriski altındalar.
UZUN TEHLİKE! Uzun boylukadınlarda meme ve kalınbağırsak kanseri riski artıyor.Bunun sebebi ise henüz bilinmiyor.Menopoz sonrasında aşırı yağlıgıdayla beslenen veobez kadınlardameme kanseririskiyükseliyor.Günde 1bardaktanfazla alkoltüketenkadınlardaöstrojenhormondüzeyiniartırdığıiçin kansergelişimiartıyor. Sigaratüm kanser türleriniolduğu gibi memekanserini de artıran sebeplerarasında yer alıyor.
ERKENDAVRANIN
⇒ 30 yaş öncesinde doğum yapmak ve her hamilelik süresince östrojen hormonunun salgılanmamış olması kanser riskini düşürür.
⇒ En az 1 yıl süreyle emzirmek kanserden korur.
⇒ Regl döneminin 12 yaş sonrasında başlaması ve erken menopoza girmek riski azaltır.
⇒ Menopoz sonrası sebze ağırlıklı beslenmek kanseri uzaklaştırır.
⇒ Sigara içmemek, alkol kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak meme kanseri riskini azaltır.
⇒ Dengeli beslenmek, zayıflama ve kiloyu korumak önemlidir.
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