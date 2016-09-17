Ciğerini besle kansere yenilme

SAĞLIKLI HÜCRELER
Beslenmenin de akciğer kanserinden korunmada etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, kanserle mücadelede etkili oluyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek sağlıklı yeni hücrelerin akciğerde oluşması deformasyonu geciktirip birçok akciğer kanseri türünden de bizleri koruyucu olacaktır" diyor. Zencefil, D vitamini, yaban mersini, okaliptüs, kekik, keçiboynuzu ve adaçayının korunmada önem taşıdığını belirten uzmanlar, ciğeri besleyen diğer gıdaları ise şöyle sıralıyor:
⇒ Sebzeler: Sebzelerin en önemlileri, brokoli, sarımsak, biber, domates, kabak ve fasulyedir. Bu sebzeleri bolca tüketmek gerekir.
⇒ Meyveler: Elma, şeftali, ceviz, kırmızı meyveleri her gün ölçülü miktarda yemekte fayda vardır.
⇒ Beyaz et: Tavuk, hindi ve balık da akciğerleri korumak için yenilmesi gereken gıdalar arasındadır. Özellikle somon balığı tüketilmesi önemlidir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Akciğer kanserinde 3 ana tedavi yöntemi olduğunu söyleyen uzmanlar, bunları şöyle anlatıyor: "1. ve 2. evrelerde en iyi sonuç veren yöntem ameliyattır. Diğer yöntemler ameliyat kadar başarılı değildir. Kemoterapiyle tümörün büyümesi durdurulur. Radyoterapi ise tümörü öldürür.
Hem akciğer kanserinden hem de diğer tüm ciddi hastalıklardan korunmak için doğru ve dengeli beslenmek, düzenli bir hayat sürmek, sigaradan uzak durmak, güneşten yeterince yararlanmak gerekiyor.
SİGARA BAŞROLDE
DünyadA tüm kanserlerin yüzde 13'ünü, kanserden ölümlerin yüzde 18'ini oluşturan akciğer kanseri herkesi tehdit ediyor. Bu kanserde sigara başrol oynuyor. Sigara kullananlarda akciğer kanseri riskini etkileyen faktörler sigara içme süresi, başlama yaşı, içilen sigara tipi ve günlük tüketilen sigara sayısı olarak öne çıkıyor. Zehirli gazlar ve genetik yatkınlık da önem taşıyor.
KOL AĞRISI YAPAR
Akciğerlerde oluşan tümörler, bulunduğu bölgeye göre farklı belirtiler verebiliyor. Uzmanlar, şu uyarıda bulunuyor: "Tümör sinirlere baskı yaptığında vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar görülebilir. Eğer omuz, sırt, göğüs ve kollarınızda herhangi bir zorlanma ya da yaralanmaya bağlı olmayan ağrılar yaşıyorsanız ve bu ağrılara öksürük eşlik ediyorsa mutlaka doktora gitmelisiniz."
DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ!
Erken teşhis akciğer kanserinde de hayat kurtarıyor. Bu kanserin sinsi de ilerlediğini söyleyen uzmanlar, şöyle konuşuyor: "Belirtiler tümör veya tümörlerin etkilerine bağlı olarak kanda, hormonlarda, vücudun diğer bölgelerinde kendini gösterebilir. Düzenli röntgeni çektirmek önemlidir."
BELİRTİLERE DİKKAT!
Geçmeyen inatçı öksürük
Enerji azlığı, kronik yorgunluk
Nedeni belirlenemeyen kilo kaybı
İştah kaybı
Hırıltılı nefes alıp verme
Yüzün şişmesi
Ayak ve el parmak uçlarında batma, karıncalanma
Yutkunurken zorlanma
Nefes alırken yaşanan ağrılar
Parmaklarda şekil değişikliği
Lenf bezlerinin şişmesi
Karnın sağ tarafında yaşanan ağrılar
Kaslarda güçsüzlük
Baş dönmesi, zihin karışıklığı
Yüksek ateş
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