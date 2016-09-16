Yaş tahtaya basmayın

Yaşlılıkta cinselliğin kadın ve erkeklerde ayrı etki yarattığı anlaşıldı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, "Doyurucu ve memnun edici bir seks yaşantısı olan kadınların, yaşlarının ilerlemesine rağmen, takip eden 5 yıl içinde kalp-damarla ilgili sorunlarla karşılaşma olasılıkları düşük seyrediyor. Yani kaliteli bir seks yaşantısı kadını kalpdamar hastalıklarından koruyor" dedi. Michigan Üniversitesi'nde yaşları 57 ile 86 arasında değişen 2 bin 204 kişiyle yapılan araştırmaya göre, yaşlılıkta seksin kadına iyi geldiği, erkeğe ise pek yaramadığı kaydedildi. Op. Dr. Betül Görgen, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:



ERKEKLER STRESE GİRİYOR

"Popüler inanışın aksine, en az haftada 1 kez ya da daha fazla seks yapan yaşlı erkekler, seksüel olarak aktif olmayan gruba göre ileriki 5 yıl içinde 2 kat daha fazla kardiyovasküler problemlerle karşılaşmaktadırlar. Çalışmada artmış kardiovasküler riskin sebepleri ortaya konmamakla birlikte, bazı teoriler öne sürülmüştür. Bu teorilere göre, yaş ilerledikçe erkek daha zor orgazma ulaşır (duygusal ve tıbbi sebeplerden dolayı) ve bunun için çok çaba sarfetmesi gerekir. Bu çaba da stresi artırarak, kardiovasküler sisteme daha fazla yük binmesine sebep olur. Kadınlarda ise bu durum nerdeyse tam tersidir. Kaliteli seks, kadınları kalp ve damar hastalıklarından korur."



