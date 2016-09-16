Yaş tahtaya basmayın

Yaşlılıkta cinselliğin kadın ve erkeklerde ayrı etki yarattığı anlaşıldı. Kadın HastalıklarıDoğum ve Tüp Bebek UzmanıOp. Dr. Betül Görgen, "Doyurucu ve memnun edici bir seks yaşantısı olan kadınların, yaşlarınınilerlemesine rağmen,takip eden 5 yıl içindekalp-damarla ilgili sorunlarlakarşılaşma olasılıkları düşükseyrediyor. Yani kaliteli birseks yaşantısı kadını kalpdamarhastalıklarındankoruyor" dedi. Michigan Üniversitesi'nde yaşları 57 ile 86arasında değişen 2 bin204 kişiyle yapılanaraştırmaya göre, yaşlılıkta seksin kadına iyi geldiği, erkeğe ise pek yaramadığı kaydedildi. Op. Dr. Betül Görgen, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:
ERKEKLER STRESE GİRİYOR
"Popüler inanışın aksine, en az haftada 1 kez ya da daha fazla seks yapan yaşlı erkekler, seksüelolarak aktif olmayan gruba göreileriki 5 yıl içinde 2 kat dahafazla kardiyovasküler problemlerlekarşılaşmaktadırlar. Çalışmada artmış kardiovasküler riskin sebepleri ortaya konmamakla birlikte, bazı teoriler öne sürülmüştür. Bu teorilere göre, yaşilerledikçe erkek daha zor orgazma ulaşır(duygusal ve tıbbi sebeplerden dolayı) vebunun için çok çaba sarfetmesi gerekir. Buçaba da stresi artırarak, kardiovaskülersisteme daha fazla yük binmesine sebepolur. Kadınlarda ise bu durum nerdeyse tam tersidir. Kaliteli seks, kadınları kalp ve damar hastalıklarından korur."
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