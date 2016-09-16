Çay-üzüm-çikolata kansere yakalanma

Alfa tokoferol (E vitamini): Özellikle buğday, mısır, darı, pirinç gibi tahıllarda çok bulunur. Ayçiçek yağı, mısırözü yağı, pamuk yağı gibi yağlarda, ceviz, badem ve yer fıstığı gibi kuru yemişlerde ve yeşil sebzelerde bulunur.
Askorbik Asit (C Vitamini): Turunçgiller, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve patates gibi sebzeler ile çilek, mango, papaya gibi meyvelerde bulunuyor. Bu besinleri hemen tüketmek gerekir.
Beta-karoten: Vücutta depolanarak A vitaminine dönüştürülen güçlü bir antioksidandır ve kanser riskini azaltır. Havuç, ıspanak ve brokoli gibi sebzeler ile kayısı ve şeftali gibi meyvelerde bulunur.
Flavonoid: Elma, çilek, üzüm gibi meyveler, çikolata ve çayda bulunur.
Koenzimq10: Kansere ve belli nörolojik hastalıklara karşı koruyucudur. Ciğer, kalp ve böbrek gibi sakatatlarda, balıkta bulunur.
Likopen: Birçok meyveye kırmızı rengi veren maddedir. Kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı olumlu etkileri vardır. Domates, karpuz, greyfurt, üzüm maydanoz, kuşkonmaz, pul biber ve kırmızı lahanada bulunmaktadır.
Selenyum: Tahıllar, bira mayası, karaciğer, tereyağ, balık, kırmızı et ve sebzelerde bulunur.
Çinko: Çinko genel olarak protein içeren gıdalarla ilişkilidir. Et ürünleri, süt ve süt ürünleri, patates, esmer pirinç, fıstık, kaju, kabak çekirdeği, fasulye ve kepekli tahıllarda bulunur.
BAHARATLARI UNUTMAYIN
Bitki çaylarından kekik, biberiye, adaçayı ve antioksidan özelliği yüksek olan yeşil çay, beyaz çay gibi çaylar ve nane, zencefil, zerdeçal gibi baharatlar önemlidir. Yapılan çalışmalarda kahve de önemli bir antioksidan kaynağı olarak gösterilmiştir. Sağlığımızı korumak için bol bol, mevsiminde taze meyve ve sebze tüketmeli, besin çeşitliliğine dikkat etmeli ve sağlıklı beslenme ilkeleri ışığında beslenme alışkanlıklarımızı düzeltmeliyiz.
KALP-TANSİYONA KARŞI DA ETKİLİ
Antioksidanların kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığı görülme oranlarını düşürdüğüne dair araştırmalar bulunduğunu belirten diyetisyen Aysu Bekçi, şöyle devam ediyor: "Antioksidan gıdalar kanserin yanı sıra birçok hastalıktan korur. Yara iyileşmesi, hava kirleticilerden kaynaklanan hasarın onarılması, cilt sağlığı, enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi, saç ve tırnak sağlığı, kemik ve diş gelişimi üzerine de olumlu etkileri bulunur."
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