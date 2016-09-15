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Yapma yağ!

ABD’deki şeker lobisi bilim adamlarına 50 bin dolar rüşvet verip, ‘Yağlar kalp sağlığını bozar’ dedirtti; sağlığımızla oynadı. Skandal Prof. Dr. Karatay’ı yine haklı çıkardı...

Yapma yağ!
Tüm dünya, ABD'deki şeker lobisinin insan sağlığını hiçe sayan rüşvet skandalıyla çalkalandı. Şeker şirketlerinin 1960'larda bilim adamlarına para ödeyerek kalp hastalıklarında 'doymuş yağları' günah keçisi yaptığını gösteren belgeler skandal olarak yorumlandı. referans oluyordu California Üniversitesi araştırmacısı Stanton Glantz'ın ortaya çıkardığı belgeler, bugün ABD Şeker Derneği olarak bilinen Şeker Araştırma Vakfı'na ait. Belgeler, 1967'de yapılan ve bugün bile referans olarak kullanılan bir araştırmaya ilgili. Belgelere göre söz konusu kuruluş, şeker ve yağların kalp hastalıkları üzerindeki etkisini araştıran Harvard Üniversitesi'nin üç uzmanına 50 bin dolar ödedi.

ŞEKER MASUM GÖSTERİLDİ
Doymuş yağların zararlı olduğunu gösterip şekerli gıdaların sağlıklıymış gibi anlatılmasını istedi. Dönemin uzmanları ise tüm dünyaya bu algıyı yaydı. Şeker ve kalp sağlığı arasında bağlantı olmadığı iddia edildi. Yağlar sorumlu tutuldu. Harvard'ın beslenme bölümünü yöneten Dr. Walter Willett ise durumu şöyle değerlendirdi: "Bugün elimizde olan verilere bakarak, rafine karbonhidratların ve özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin kalp hastalıklarında risk faktörleri olduğunu, ancak yağ tiplerinin de çok önemli olduğunu göstermiş durumdayız."

'HAKLI ÇIKTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , gıda endüstrisinin insan sağlığı üzerindeki oyunlarına dikkat çekip, bilimsel araştırmaların bağımsız olması gerektiğini söyledi. Endüstrinin desteklediği hiçbir çalışmaya güvenmemek gerektiğini belirten Prof. Dr. Karatay, ABD'deki skandalı şöyle yorumladı: "Sabırla bekledik doğruyu gördük. Haklı çıktığım için çok mutluyum. Gıda endüstrisi çok büyük bir lobi. Söz konusu bu profesörlerden birinin ABD İlaç ve Gıda Grubu'nda da görev yaptığını biliyoruz. İlaç firmaları da gıda endüstrisi de kendi çıkarları için her istediklerini yaptırtıp, istedikleri rakamları sundular."

CANAN HOCA NE DEMİŞTİ
* Tereyağı kalbimiz için önemlidir. Çaya şeker yerine tereyağı koyun.
* Doğal zeytinyağı ana sütünün aynısıdır.
* Şeker insan beynini uyuşturur. Çalıştırdığını zannedenler yanılır.
* Kafanız çalışsın istiyorsanız protein ve yağ yiyin. Özellikle tereyağı.
* Kolesterol ilaçlarını bırakın. Çünkü kolesterol gerekli ve vücut için oldukça faydalı.
* Meyvelerin hepsinde fruktoz var. Karaciğer yağlanmasına yol açar. Fazla yemeyin.
* Bal da pekmez de şeker deposu.
* Yumurtanın sarısını beyazından ayırmayın. Yağda pişirin.
* Kırmızı et faydalı.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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