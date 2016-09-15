Yapma yağ!

Tüm dünya, ABD'deki şeker lobisinin insan sağlığını hiçe sayan rüşvet skandalıyla çalkalandı. Şeker şirketlerinin 1960'lardabilim adamlarına paraödeyerek kalp hastalıklarında'doymuş yağları' günah keçisiyaptığını gösteren belgeler skandal olarak yorumlandı. referans oluyordu California Üniversitesi araştırmacısı Stanton Glantz'ın ortaya çıkardığı belgeler, bugün ABD Şeker Derneği olarak bilinen Şeker Araştırma Vakfı'na ait. Belgeler, 1967'de yapılanve bugün bilereferansolarakkullanılan bir araştırmaya ilgili. Belgelere göre söz konusu kuruluş, şeker ve yağların kalp hastalıklarıüzerindeki etkisini araştıranHarvard Üniversitesi'nin üçuzmanına 50 bin dolar ödedi.
ŞEKER MASUM GÖSTERİLDİ
Doymuş yağların zararlı olduğunu gösterip şekerli gıdalarınsağlıklıymış gibi anlatılmasınıistedi. Dönemin uzmanları ise tüm dünyaya bu algıyı yaydı. Şeker ve kalp sağlığı arasında bağlantı olmadığı iddia edildi. Yağlar sorumlu tutuldu. Harvard'ın beslenme bölümünü yöneten Dr. Walter Willett ise durumu şöyle değerlendirdi: "Bugün elimizde olan verilere bakarak, rafine karbonhidratların ve özellikleşekerle tatlandırılmış içeceklerinkalp hastalıklarında riskfaktörleri olduğunu, ancak yağ tiplerinin de çok önemli olduğunu göstermiş durumdayız."
'HAKLIÇIKTIĞIMİÇİN MUTLUYUM' Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, gıda endüstrisinin insan sağlığı üzerindeki oyunlarına dikkat çekip, bilimsel araştırmaların bağımsız olması gerektiğini söyledi. Endüstrinin desteklediği hiçbir çalışmayagüvenmemek gerektiğini belirten Prof. Dr. Karatay, ABD'deki skandalı şöyle yorumladı: "Sabırla bekledik doğruyu gördük. Haklı çıktığım için çok mutluyum. Gıda endüstrisi çok büyük bir lobi. Söz konusu bu profesörlerden birinin ABD İlaç ve Gıda Grubu'nda da görev yaptığını biliyoruz. İlaç firmaları da gıda endüstrisi de kendi çıkarları için her istediklerini yaptırtıp, istedikleri rakamları sundular."
CANAN HOCA NE DEMİŞTİ * Tereyağı kalbimiz içinönemlidir. Çaya şekeryerine tereyağı koyun.
* Doğal zeytinyağı anasütünün aynısıdır. * Şeker insan beyniniuyuşturur. Çalıştırdığınızannedenler yanılır.
* Kafanız çalışsınistiyorsanız protein ve yağyiyin. Özellikle tereyağı. * Kolesterol ilaçlarınıbırakın. Çünkü kolesterolgerekli ve vücut içinoldukça faydalı.
* Meyvelerin hepsindefruktoz var. Karaciğeryağlanmasına yol açar.Fazla yemeyin. * Bal da pekmez deşeker deposu.
* Yumurtanın sarısınıbeyazından ayırmayın.Yağda pişirin. * Kırmızı etfaydalı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.