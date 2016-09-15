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Kiraz sapı - karpuz yağları yakıyor

Bayramda yemeği abartanlar dikkat! Tükettiğiniz hamur işleri, tatlılar ve etler size yağ olarak geri dönüyor. Bu yağlardan kurtuluşun yolu ise süper besinlerden geçiyor...

Kiraz sapı - karpuz yağları yakıyor
Bikini i yaparak yaza fit girmek isteyenler, mevsim değişimi ile birlikte kilolarla mücadeleyi bıraktı. Bu durumu estetik kaygının sonlanmasına bağlayan uzmanlar, "Fazla kilonun tansiyondan şekere, kalp damar hastalıklarına kadar birçok hastalığa davetiye çıkardığının unutulmaması gerekir" uyarısı yaptı. Bayram tatilinin yaşandığı şu günlerde iştah kontrolünün zorluğuna dikkat çeken Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, "Bayramda kilo almak kaçınılmaz oluyor. Kilolarla mücadelede yağ yakan besinler önem taşıyor" dedi. Dr. Dyt. Tapan, bu besinleri şöyle sıraladı...

Kırmızı kapya biber: Yüksek demir içeriğinden dolayı metabolizmayı hızlandırır.

Yoğurt: Protein, kalsiyum deposudur. Kalsiyum dokulardaki yağlanmayı azaltır.

Maydanoz: A, C ve E vitamini kaynağıdır. Yemeklerin yanında yenen 5-10 dal maydanoz, günlük C vitamini gereksiniminin 1/3'ünü karşılar. İdrar söktürücü ve ödem atıcı etkisi bulunan maydanoz zayıflatır da...

Barbunya: Midede kalış süresi uzundur. Sindirime geç katıldığından dolayı tokluk hissini arttırır. Acıkmayı geciktirir, bağırsak hareketlerini hızlandırır. t börülce: Bitkisel kaynaklı doyurucu protein yüklü ve sindirim sistemi için oldukça yararlıdır.

Ahududu-frambuaz: C, E ve K vitamini, folik asit, potasyum, bakır, mangan mineralleri, lif açısından zengin bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. Kalp sağlını koruyucu ve kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır.

Kırmızı üzüm: Kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir. Kansızlık durumunda iyi bir ara öğündür.

Karpuz: Yüksek oranda C ve A vitamini içerir. Karpuz çekirdeğinde bulunan cucurbocitrin adlı madde böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesinde yardımcı olur. Ara öğünlerde 2 dilim yenebilir.

Domates: Yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür.

Karadut: İçinde C, B ve K vitamini, diyet lifi ve demir içerir. İçerdiği demir sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirerek kan yapımını arttırır.

Guava: Yüksek oranda içerdiği diyet lifleri, A, C vitamini, folik asit, potasyum, manganez, bakır gibi elementler sayesinde süper meyveler grubu içerisindedir. Öyle ki düşük kalorili bilinen türden bir tane guava (elma guavası) bir portakalın 4 katı kadar vitamin içerebilir. Özellikle kırmızı ve pembe olanı çok fazla oranda likopen içerir.

Ananas: Yemekle beraber oluşan şişkinliğin ve ödemin vücuttan atılmasına yardımcıdır.

Kızılcık: Kalp hastalığı ve kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Özellikle yaz aylarında sık oluşan idrar yolu enfeksiyonlarını (sistit) gidermede oldukça önemlidir. t mürdüm eriği: Potasyum ve magnezyum zenginidir. Yüksek lif içeriğinden dolayı sindirim sistemine yardımcıdır.

Mango: A, E, C vitamini içerdiğinden antioksidan kapasitesi oldukça yüksektir.

Böğürtlen: Böğürtlenin içinde bulunan ellagik asit, antioksidandır. Böğürtlenin en önemli etkisi cildi gençleştirmesi ve hücre yaşlanmasını geciktirmesidir. Böğürtlen kan şekerini dengeler, kanı temizler, cildi güzelleştirir. C vitamini deposudur. Ayrıca B grubu vitaminleri de içerir.

Tarçın: İnsülinin hücrelere bağlanmasını sağlayan enzimi etkinleştirir, engelleyen enzimi azaltır. Dolayısıyla insülin direncinin azaltarak, iştah kontrolüne katkı sağlamaktadır. Iştahı baskılayarak, özellikle karbonhidrat isteğini kırmaktadır.

Yulaf: İçindeki çözünebilir lif hem tokluk hissi verir, hem de açlık hissini geciktirir.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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