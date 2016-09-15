Kiraz sapı - karpuz yağları yakıyor

Kırmızı kapya biber: Yüksek demir içeriğinden dolayı metabolizmayı hızlandırır.
Yoğurt: Protein, kalsiyum deposudur. Kalsiyum dokulardaki yağlanmayı azaltır.
Maydanoz: A, C ve E vitamini kaynağıdır. Yemeklerin yanında yenen 5-10 dal maydanoz, günlük C vitamini gereksiniminin 1/3'ünü karşılar. İdrar söktürücü ve ödem atıcı etkisi bulunan maydanoz zayıflatır da...
Barbunya: Midede kalış süresi uzundur. Sindirime geç katıldığından dolayı tokluk hissini arttırır. Acıkmayı geciktirir, bağırsak hareketlerini hızlandırır. t börülce: Bitkisel kaynaklı doyurucu protein yüklü ve sindirim sistemi için oldukça yararlıdır.
Ahududu-frambuaz: C, E ve K vitamini, folik asit, potasyum, bakır, mangan mineralleri, lif açısından zengin bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. Kalp sağlını koruyucu ve kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır.
Kırmızı üzüm: Kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir. Kansızlık durumunda iyi bir ara öğündür.
Karpuz: Yüksek oranda C ve A vitamini içerir. Karpuz çekirdeğinde bulunan cucurbocitrin adlı madde böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesinde yardımcı olur. Ara öğünlerde 2 dilim yenebilir.
Domates: Yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür.
Karadut: İçinde C, B ve K vitamini, diyet lifi ve demir içerir. İçerdiği demir sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirerek kan yapımını arttırır.
Guava: Yüksek oranda içerdiği diyet lifleri, A, C vitamini, folik asit, potasyum, manganez, bakır gibi elementler sayesinde süper meyveler grubu içerisindedir. Öyle ki düşük kalorili bilinen türden bir tane guava (elma guavası) bir portakalın 4 katı kadar vitamin içerebilir. Özellikle kırmızı ve pembe olanı çok fazla oranda likopen içerir.
Ananas: Yemekle beraber oluşan şişkinliğin ve ödemin vücuttan atılmasına yardımcıdır.
Kızılcık: Kalp hastalığı ve kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Özellikle yaz aylarında sık oluşan idrar yolu enfeksiyonlarını (sistit) gidermede oldukça önemlidir. t mürdüm eriği: Potasyum ve magnezyum zenginidir. Yüksek lif içeriğinden dolayı sindirim sistemine yardımcıdır.
Mango: A, E, C vitamini içerdiğinden antioksidan kapasitesi oldukça yüksektir.
Böğürtlen: Böğürtlenin içinde bulunan ellagik asit, antioksidandır. Böğürtlenin en önemli etkisi cildi gençleştirmesi ve hücre yaşlanmasını geciktirmesidir. Böğürtlen kan şekerini dengeler, kanı temizler, cildi güzelleştirir. C vitamini deposudur. Ayrıca B grubu vitaminleri de içerir.
Tarçın: İnsülinin hücrelere bağlanmasını sağlayan enzimi etkinleştirir, engelleyen enzimi azaltır. Dolayısıyla insülin direncinin azaltarak, iştah kontrolüne katkı sağlamaktadır. Iştahı baskılayarak, özellikle karbonhidrat isteğini kırmaktadır.
Yulaf: İçindeki çözünebilir lif hem tokluk hissi verir, hem de açlık hissini geciktirir.
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