  1. Antibakteriyeller kanser içeriyor
  2. Gözlerine bak hastalığı anla

Günde 2 bardak süt libidoyu artırıyor

Sağlığa birçok faydası olan süt, libidoyu yükseltiyor. Düzenli süt tüketen kadınların cinsel isteğinde artış görülüyor

Günde 2 bardak süt libidoyu artırıyor
Afrodizyak özelliği taşıyan bazı besinler cinsel hayata katkı sağlıyor. Libidoyu artırmanın yolunun testosteron seviyesini yükselten besinlere yer vermek olduğunu söyleyen uzmanlar, günde 2 bardak sütün özellikle kadınlarda afrodizyak etki gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlar, cinsel isteği artıran besinleri şöyle anlatıyor:

NASIL BESLENMEK GEREK?
Proteini eksik bırakmayın. Libidonuzu arttırmak istiyorsanız günde en az 3 köfte kadar et, tavuk veya balık ve 400 gram kadar süt, yoğurt veya ayran tüketmeniz gerekiyor.

Çinkonun yeterli alımı cinsel sağlık açısından çok önemli. Testesteronu östrojene çeviren enzimin işlevini azaltan bu mineral, en çok peynir, yumurta sarısı, balık, ayçekirdeği ve diğer kuruyemişler, tavuk ve yulaf, çavdar, tam buğday gibi tam tahıllarda bulunuyor.
  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar