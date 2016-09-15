Günde 2 bardak süt libidoyu artırıyor

Afrodizyak özelliği taşıyan bazı besinler cinsel hayata katkı sağlıyor. Libidoyu artırmanın yolunun testosteron seviyesini yükselten besinlere yer vermek olduğunu söyleyen uzmanlar, günde 2 bardak sütünözellikle kadınlarda afrodizyak etkigösterdiğini belirtiyor. Uzmanlar, cinsel isteği artıran besinleri şöyle anlatıyor:
NASIL BESLENMEK GEREK?
Proteini eksik bırakmayın. Libidonuzu arttırmak istiyorsanız günde en az 3 köftekadar et, tavuk veya balık ve 400 gram kadarsüt, yoğurt veya ayran tüketmeniz gerekiyor.
Çinkonun yeterli alımı cinsel sağlık açısından çok önemli. Testesteronu östrojene çeviren enzimin işlevini azaltan bu mineral, en çok peynir,yumurta sarısı, balık, ayçekirdeği vediğer kuruyemişler, tavuk ve yulaf, çavdar,tam buğday gibi tam tahıllarda bulunuyor.
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