Günde 2 bardak süt libidoyu artırıyor

Afrodizyak özelliği taşıyan bazı besinler cinsel hayata katkı sağlıyor. Libidoyu artırmanın yolunun testosteron seviyesini yükselten besinlere yer vermek olduğunu söyleyen uzmanlar, günde 2 bardak sütün özellikle kadınlarda afrodizyak etki gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlar, cinsel isteği artıran besinleri şöyle anlatıyor:



NASIL BESLENMEK GEREK?

Proteini eksik bırakmayın. Libidonuzu arttırmak istiyorsanız günde en az 3 köfte kadar et, tavuk veya balık ve 400 gram kadar süt, yoğurt veya ayran tüketmeniz gerekiyor.



Çinkonun yeterli alımı cinsel sağlık açısından çok önemli. Testesteronu östrojene çeviren enzimin işlevini azaltan bu mineral, en çok peynir, yumurta sarısı, balık, ayçekirdeği ve diğer kuruyemişler, tavuk ve yulaf, çavdar, tam buğday gibi tam tahıllarda bulunuyor.



