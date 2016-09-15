Gözlerine bak hastalığı anla

Erken belirti, hastalıkların tedavisinde önemli rol oynuyor. 'Kendi kendinizindoktoru olun' diyen uzmanlar, birçok hastalığıngözlerden belirtiverdiğine dikkatçekiyor. Kaşlardaki düşüklüğün tiroit hastalığıolabileceğini söyleyen uzmanlar, diğer belirtileri şöyle sıralıyor: "Gözde çıkan ve3 ay süreyle kaybolmayanarpacık tehlikelidir. Yağ bezi karsinomu denilen nadir bir kanser türünün belirtisidir. Parıltılı ışıkları dalgalı çizgi halinde görmek migreniişaret eder. Göz beyazının sararması ise karaciğerde vesafra yollarındabir rahatsızlık olduğunu gösterir. Gözlerin çıkıntılıolması hipertiroidi, çiftgörme felç, bulanık görme isediyabetle birlikte gözün dolaşım sistemindeki bir hastalığın göstergesidir."
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