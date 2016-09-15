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Gözlerine bak hastalığı anla

Gözlerine bak hastalığı anla
Erken belirti, ların tedavisinde önemli rol oynuyor. 'Kendi kendinizin doktoru olun' diyen uzmanlar, birçok hastalığın gözlerden belirti verdiğine dikkat çekiyor. Kaşlardaki düşüklüğün tiroit hastalığı olabileceğini söyleyen uzmanlar, diğer belirtileri şöyle sıralıyor: "Gözde çıkan ve 3 ay süreyle kaybolmayan arpacık tehlikelidir. Yağ bezi karsinomu denilen nadir bir kanser türünün belirtisidir. Parıltılı ışıkları dalgalı çizgi halinde görmek migreni işaret eder. Göz beyazının sararması ise karaciğerde ve safra yollarında bir rahatsızlık olduğunu gösterir. Gözlerin çıkıntılı olması hipertiroidi, çift görme felç, bulanık görme ise diyabetle birlikte gözün dolaşım sistemindeki bir hastalığın göstergesidir."
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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