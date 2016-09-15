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Antibakteriyeller içeriyor

Antibakteriyeller kanser içeriyor
Çağın vebası , yediğimiz gıdalar kadar kullandığımız ürünlerde de gizleniyor. Dr. Fügen Erdoğan Çekin, her ürünün içerik bilgisine bakılması gerektiğini belirterek, "İçeriğinde Triclosan ve Tricarbon olan bazı antibakteriyel ürünler yarardan çok zarar veriyor" diyor. Bu zehirli maddelerin antibakteriyel sabunlar, diş macunları, deodorantlar, tıraş losyonları, kozmetikler ve başka pek çok ürüne katılan bir kimyasal olduğunu söyleyen Dr. Çekin, şu uyarıda bulunuyor: "Bu iki madde hormonları bozar. Sperm sayısını azaltır. Karaciğer hastalıklarına, depresyona ve kansere neden olur. Çocuklarda alerji ile egzamaya yol açar."
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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