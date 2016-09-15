Antibakteriyeller kanser içeriyor

Çağın vebası kanser, yediğimiz gıdalar kadar kullandığımız ürünlerde de gizleniyor. Dr. Fügen ErdoğanÇekin, her ürünün içerik bilgisine bakılması gerektiğini belirterek, "İçeriğinde Triclosan ve Tricarbonolan bazı antibakteriyel ürünleryarardan çok zarar veriyor" diyor. Bu zehirli maddelerin antibakteriyel sabunlar, diş macunları, deodorantlar, tıraş losyonları, kozmetikler ve başka pek çok ürüne katılan bir kimyasal olduğunu söyleyen Dr. Çekin, şu uyarıda bulunuyor: "Bu iki madde hormonları bozar. Sperm sayısını azaltır. Karaciğer hastalıklarına, depresyona ve kansere neden olur. Çocuklarda alerji ile egzamaya yol açar."
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