Yumurtalık kanserine erken teşhis geliyor

Kadınların korkulu rüyası yumurtalık (ovaryum) kanserinin teşhisi hızlanıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim GörevlisiCeren TürkcanKayhan'ın geliştirdiği yöntemde, kandaki antijen (kandakikanser belirteci) miktarı belirlenerek, hastalık erken evrede teşhis ediliyor. Kimyasal değişimleri, elektronik sistem aracılığı ile 10dakikada algılayan yöntemle birlikte diğer kanser türlerinin teşhisinin de hızlanması bekleniyor. Türkcan, yeni yöntemi şöyle anlatıyor: "Kanda bulunan ovaryum kanserinin teşhisi, CA 125 antijenin belirlenmesine dayanıyor. CA 125 antijeni sağlıklı bireylerin kanında 35 U/mL değerinin altında bulunması gerekiyor. Antijen, artan miktarları ile erken teşhise olanak tanıyor."
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