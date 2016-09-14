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ne erken geliyor

Yumurtalık kanserine erken teşhis geliyor
Kadınların korkulu rüyası yumurtalık (ovaryum) kanserinin i hızlanıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Görevlisi Ceren Türkcan Kayhan'ın geliştirdiği yöntemde, kandaki antijen (kandaki kanser belirteci) miktarı belirlenerek, hastalık erken evrede teşhis ediliyor. Kimyasal değişimleri, elektronik sistem aracılığı ile 10 dakikada algılayan yöntemle birlikte diğer kanser türlerinin teşhisinin de hızlanması bekleniyor. Türkcan, yeni yöntemi şöyle anlatıyor: "Kanda bulunan ovaryum kanserinin teşhisi, CA 125 antijenin belirlenmesine dayanıyor. CA 125 antijeni sağlıklı bireylerin kanında 35 U/mL değerinin altında bulunması gerekiyor. Antijen, artan miktarları ile erken teşhise olanak tanıyor."
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  • 14 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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