  1. Hazımsızlık çekene papatya-rezene
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azdırıyor al erji yi

Mevsim geçişleri azdırıyor al erji yi
Havaların bir ısınıp bir soğuduğu şu günlerde hastalık riski de artıyor. Ağırlıklı olarak nde ortaya çıkan polenler ye sebep oluyor. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, "Alerjik bünyelilerin ve astım hastalarının özellikle bu dönemde ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemli" diyor. Prof. Dr. Ece, ev tozu akarından korunmak için şu uyarılarda bulunuyor:

* Yatak odasından tüm toz toplayıcı eşyaları uzaklaştırın.
* Tüm yatak çarşaf, nevresim ve yastık kılıflarını haftada bir en az 60 derece ısıda yıkayın.
* Evin ortamını nemli tutun.
* Ev -araba klima filtrelerini temizleyin
* Polenler ile kaplanma riskine karşı giysileri ve çamaşırları polen mevsiminde açık havada kurutmayın.
* Otomobil alınacağı veya değiştirileceği zaman, polen yakalayıcı hava filtreleri olan modelleri tercih edin.
* AkşamlarI eve gelince kıyafetlerinizi değiştirip, mutlaka duş alın.
* Alerjiyi tetikleyen birçok etken var. En yaygınları; ağaç polenleri, ev tozu akarları, evcil hayvanların tüyü, hamam böcekleri. Alerjiye karşı alınacak en temel önlemin, alerjen maruziyetinden uzaklaşmak olduğunu unutmayın.
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  • 14 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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