Söylemleriyle çığır açan Prof. Dr. Canan Karatay, fazla tüketilen ekmek ve şekere savaş açtı. Doğru bilinen yanlışları tek tek sıraladı. Hamilelikte şeker yüklemesinin hem anneye hem bebeğe zarar verdiğini belirtti. Bu nedenle meslektaşlarının dahi tepkisini çekti. Ancak o vazgeçmedi. Şeker 'eroin gibi bir zehirdir' dedi. Açıklamaları nedeniyle meslekten ihraç edilmek istendi. Yine de yılmadı. Ekmeğin zararlarını anlattı. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için ekmekten kaçınılmasını istedi. Bu kez de hem diyetisyenlerin hem de ekmekçilerin eleştirilerine maruz kaldı. Tereyağı ve zeytinin faydalarını saymakla bitiremedi. Herkesin bu ikiliyi mutlaka tüketmesini istedi. Önceki gün yine ekranlara çıktı.



AMELİYATLA ZAYIFLAMA

Ortalığı saracak açıklamalarda bulundu. Mide ameliyatı olarak zayıflayanları uyardı. Bunun sağlıksız bir yöntem olduğu, kilo vermek isterken daha feci sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yetinmedi. Zayıf olmanın sağlıklı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Annelere, çocuklara pakete girmiş ve reklamı yapılan hiçbir ürünün yedirilmemesini tavsiye etti. Bu açıklamalar yine Türkiye'nin gündemine oturdu.



MUTFAKTA KAYA TUZU BULUNDURUN

İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın ezber bozan tavsiyeleri:

* Ekmek yerine ceviz ye.

* Tuzdaki iyot yetmiyor.

* Rafine tuz tehlikeli. Kaya tuzu kullanın.

* Çocuklar pakete girmiş hiçbir şeyi yemesin. Reklamı yapılan hiçbir şeyi yemesin.

* Zayıf olmak demek sağlıklı olmak demek değildir.

* Mide ameliyatıyla zayıflamak hiç doğru değil.

* Her gün 20 dakika yürüyün.

* Bütün hastalıkların altında şeker yüksekliği yatıyor.

* Kırmızı et yağıyla yenir.

* Ekmek şekerlidir.

* Zeytin ye hurma yeme.

* Serbert dolaşan tavuk yumurtası yemek lazım.

* Şeker en tatlı zehir.

* En sağlıklı meyve zeytindir.

* Bayramdan bayrama bir dilim baklava yiyebilirsiniz.

* Yoğurdu, yağı evde yapın.

* Beslenme çantasına fındık, ev yoğurdu ve zeytin koyun.

* Sağlıklı yağ kalp krizini önlüyor.

* Tatlandırıcılar şekerden daha tehlikelidir, kilo aldırır. Sıcak sıvı ile içildiğinde çok