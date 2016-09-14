Afrodizyak tavuk!

Kaliteli bir protein kaynağı olan tavuk eti, cinsel sorun yaşayanlara da mutluluk getiriyor. Tavukta bulunan yüksek selenyum, afrodizyak etki yaratıyor... Doymuş yağ oranı düşük olan tavuk ve hindi eti, içerdiği yüksek B vitamini sayesinde hormon düzeyini de dengeliyor. Uzmanlar tavuk ve hindi etinin sağlığa faydalarını ise şöyle sıralıyor...



* Kemik gelişimi için gereklidir. Özellikle çocukların yetişme çağında bol tüketilmelidir. İçeriğindeki fosfor da gözlere faydalıdır.

* İçeriğinde çinko barındırır. Çinko erkeklerde testesteron hormonunu düzenler.

* Bol miktarda B6 vitamini içerir. Bu vitamin vücutta dolaşım sistemini ve kan akışını düzenler. Organik tavuk eti yiyenlerde kalp krizi riski düşer.

* Selenyumdan zengindir. Selenyum ise tiroit hormonunu düzenler, cilt kırışıklıklarını engeller ve saçları parlaklaştırır.

* Tavuk eti beyin ile ilgili hastalıklarda da engelleyicidir. Haftada 1-2 kez tavuk eti yiyenlerde Alzheimer riski düşer, kanserden korunulur.

* Bağışıklık sistemini kuvvetlendirip, vücuda güç verir.

* Sinirleri yatıştırır ve rahat uyku uyumanızı sağlar.

* Kan şekerini düzenleyerek, diyabetten korur.