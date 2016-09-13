İyi hafızanın kürü kuş üzüm

Gün boyunca yediklerimiz, içtiklerimiz doğrudan beynimizin çalışma temposunu ve verimliliğini etkiliyor. Özellikle bilgi depomuz olan hafızanın gelişiminde de rol oynuyor. Besin yetersizliği ve kalitesizliği beyin fonksiyonlarında aksamalara sebep olabiliyor. Eğer siz de bu durumdan şikayetçiyseniz ya da önceden önleminizi almak istiyorsanız; uzmanlar tarafından tavsiye edilen doğal yöntemler, Alzheimer, bunama ve unutkanlığın önlemesi veya ortaya çıkmasını önlüyor.



KUŞ ÜZÜMÜ

İçerisinde bulunan C vitamini zihinsel çeviklik kazandırır. Yaşa bağlı olan bunamaya ve Alzheimer hastalığına karşı koruyucu görevindedir. Kuş üzümüyle beraber turunçgiller ve brokoli de bu korumayı destekler.



KEPEKLİ GIDALAR

Beyin fonksiyonlarının enerji deposu olan kepekli ürünler, dikkat dağınıklığını azaltır, odaklanmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kan dolaşımını düzenler. Sofralarda beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketilmesi uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilir.



YABAN MERSİNİ

Koyu kırmızı, mor renkli meyve ile sebze tüketimi hafızayı geliştirir ve kısa süreli hafıza kaybını önler. Yaban mersini bunlardan sadece biri. Stresi azaltır. Özellikle çalışan kesimin birincil doğal antidepresanıdır.



B VİTAMİNLERİ

Özellikle B6 ve B12 vitaminlerinin tüketimi felç, bunama, Alzheimer hastalığı riskini azaltır. B vitaminleri bakımından zengin olan tavuk, balık, yumurta ve yeşil yapraklı bitkilerin tüketilmesi şiddetle tavsiye edilir.



KAHVE

Kafein, beyin fonksiyonlarının yüksek performansta çalışmasını sağlar. Hafızayı dinç tutar ve geliştirir. Günde iki fincan kahve buna yardımcı olur.



DOMATES

Yaz mevsiminde salataların vazgeçilmezi olan, anti-oksidant özelliğiyle bilinen domates, vücuttaki hücre yenilenmesini hızlandırır ve hafızayı güçlendirir. Erken bunamanın ve kısmen Alzheimer hastalığının önüne geçer. Sofranızdan eksik etmeyin.



KABAK ÇEKİRDEĞİ

Çinko bakımından zengin, sayısız mineral içeren kabak çekirdeği tam bir beyin dostu. Stresi azaltır, serotonin hormonu salgılatmaya yardımcı olur. Dizi veya film izlerken ya da çay ile birlikte ayçiçeği çekirdeği yerine kabak çekirdeği tüketilmesi tavsiye edilir.



BROKOLİ

C vitamininin yanında K vitamini deposudur. Sinir sisteminin dinç durmasını sağlar, reflekslerinizi kuvvetlendirir, beynin gelişimini hızlandırır. Ayrıca vücuttaki toksinlerin atılmasına büyük katkı sağlar. Detoks yapmak isteyenlere duyurulur.



AD AÇAYI

Diğer bir adıyla 'dişotu' olarak bilinen adaçayı, hafızaya büyük katkısı vardır. Özellikle odaklanma sorunu yaşayanlar için bir numaralı doğal ilaçtır. Diğer bir yandan günlük stresi azaltır. Beyin nöronlarının arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirir.



CEVİZ

Yeşil yapraklı sebzelerin, kuşburnunun, kepekli gıdaların ve yumurtanın yanında ceviz de E vitamini kaynağı, yaşlılıkta görülen geçici hafıza kaybını, anlama ve kavrama bozukluklarını engeller.



SARIMSAK

Güçlü bir antibiyotik ve antiviral olan sarımsak, kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürüyor. Japonya'da yapılan araştırmaya göre, sarımsak fizyolojik yaşlanmayı ve yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını da yavaşlatıyor.



ISPANAK

B vitamini ve folat açısından zengin ıspanak, diğer yapraklı sebzelerle birlikte hafızayı güçlendirmek için kullanılabilir. Folat ve B vitamini vücudun ürettiği ve nöronlara zarar veren bir madde olan "Homosistein" adlı maddeye karşı beyni korur. Ispanak ayrıca beyne ve diğer organlara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin sentezine yardımcı olur.



