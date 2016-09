Eti fazla kaçırma kalbine yenilme

Kurban Bayramı ile birlikte uzmanlardan et tüketimi konusunda uyarı geldi! Uzman Diyetisyen Didem Yücel, fazla miktardaki kırmızı et ve sakatat tüketimi doymuş yağ ve kolesterol alımını artırdığını söyledi. Bu besinlerin, başta kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk oluşturduğunu belirtti. Yücel, kuyruk yağı veya etin görünür yağlarını ayırmak gerektiğini vurgulayan Yücel şu önerilerde bulundu: Et tüketilen öğünün yanında mutlaka C vitamininden zengin domates ve yeşilbiber gibi salata malzemelerinin bulundurulması vücudun kolesterol emilimini azaltmasına yardımcı olacaktır."