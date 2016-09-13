  1. Aşk için çıtlatın!
  2. İyi hafızanın kürü kuş üzüm

Eti fazla kaçırma kalbine yenilme

Eti fazla kaçırma kalbine yenilme
Kurban Bayramı ile birlikte uzmanlardan et tüketimi konusunda uyarı geldi! Uzman Diyetisyen Didem Yücel, fazla miktardaki kırmızı et ve sakatat tüketimi doymuş yağ ve kolesterol alımını artırdığını söyledi. Bu besinlerin, başta kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk oluşturduğunu belirtti. Yücel, kuyruk yağı veya etin görünür yağlarını ayırmak gerektiğini vurgulayan Yücel şu önerilerde bulundu: Et tüketilen öğünün yanında mutlaka C vitamininden zengin domates ve yeşilbiber gibi salata malzemelerinin bulundurulması vücudun kolesterol emilimini azaltmasına yardımcı olacaktır."
Etiketler: ,
  • 13 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar