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Aşk için çıtlatın!

Çinko ve Omega 3 açısından zengin olan kabak çekirdeği afrodizyak etkisiyle cinsel performansı artırıyor. Damarlara esneklik kazandırıp ereksiyon problemini çözüyor

Aşk için çıtlatın!
Kuruyemişlerin en çok tercih edilenleri arasında gelen kabak çekirdeği içerdiği besin değerleriyle 7'den 70'e herkese fayda veriyor. Özellikle cinsel gücü artırdığı bilinen mucizevi besin, kalbi de kuvvetlendiriyor. Arjinin adlı amino asit sayesinde nitrit oksik oluşumu ile damarların esnetiyor. Bu şekilde kan dolaşımının hızını artıyor. İçeriğindeki demir minerali sayesinde kandaki oksijenin seviyesini yükseltiyor. Ereksiyon sorunu gideriyor. Depresyonu gideriyor. Mutluluk hormonu oluşumunu sağlıyor. Çinko içeriği ile cinsel hormonları da uyarıp her iki cinste de haz ve isteği artıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. kalp ritmini koruyor Baş ağrılarını giderici özelliği ile sakinlik veriyor. Çiftlerin arzularını artırıyor. Kadınlarda isteksizliği çözüyor. Vücuda olan sayısız faydalarının yanında çiftlerin aşklarını ateşliyor. Sperm kalitesini artırıp cinsel güdüleri kamçılıyor. Uzmanlar sağlık açısından çok geniş yelpazede faydası bulunan kabak çekirdeğinin diğer yararlarını ise şu şekilde sıralıyor:

* Hücre büyümesi ve bölünmesini sağlıyor.
* Uyku düzenini koruyor.
* Hafızanın korunması ve gelişmesine yardımcı oluyor.
* Yaraları iyileştiriyor.
* Koku ve tat alma duyuların geliştiriyor.
* Göz ve cilt sağlığını koruyor.
* Kilo verdiriyor.
* Yüksek magnezyum oranı ile kalp ritmini koruyor.
* Tansiyonu düzenliyor.
* Depresyon, astım, dikkat eksiliği ve Alzheimer'e kadar pek çok hastalığı önlüyor.
* Prostat büyümesini engelliyor.
  • 13 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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