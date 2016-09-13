Aşk için çıtlatın!

Kuruyemişlerin en çok tercih edilenleri arasında gelen kabak çekirdeği içerdiği besin değerleriyle 7'den70'e herkese fayda veriyor. Özellikle cinsel gücü artırdığı bilinen mucizevi besin, kalbi de kuvvetlendiriyor. Arjinin adlı amino asit sayesinde nitrit oksik oluşumu ile damarların esnetiyor. Bu şekildekan dolaşımının hızını artıyor.İçeriğindeki demir mineralisayesinde kandaki oksijeninseviyesini yükseltiyor.Ereksiyon sorunu gideriyor. Depresyonu gideriyor. Mutluluk hormonu oluşumunu sağlıyor. Çinko içeriği ile cinselhormonları da uyarıp heriki cinste de haz ve isteğiartıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. kalp ritmini koruyor Baş ağrılarını giderici özelliği ile sakinlik veriyor. Çiftlerin arzularını artırıyor. Kadınlarda isteksizliği çözüyor. Vücuda olan sayısız faydalarının yanında çiftlerin aşklarını ateşliyor. Sperm kalitesini artırıp cinselgüdüleri kamçılıyor. Uzmanlarsağlık açısından çok geniş yelpazedefaydası bulunan kabak çekirdeğinindiğer yararlarını ise şuşekilde sıralıyor:
* Hücre büyümesi vebölünmesini sağlıyor.
* Uyku düzenini koruyor.
* Hafızanın korunması vegelişmesine yardımcı oluyor.
* Yaraları iyileştiriyor.
* Koku ve tat alma duyularıngeliştiriyor.
* Göz ve cilt sağlığını koruyor.
* Kilo verdiriyor.
* Yüksek magnezyum oranı ile kalp ritmini koruyor.
* Tansiyonu düzenliyor.
* Depresyon, astım, dikkat eksiliği ve Alzheimer'e kadar pek çok hastalığı önlüyor.
* Prostat büyümesini engelliyor.
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