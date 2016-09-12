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Tatlıyı sirkeyle eti limonla tüketin

Bayramda yenilen kırmızı etin ardından kanserojen etkiyi yok etmek için limon, tatlıdan sonra sirke tüketmeleri önerildi...

Tatlıyı sirkeyle eti limonla tüketin
Bugün bayram. Kurbanlıkların kesildiği, sofralardan etin eksik olmadığı bayramda dikkatli k gerekiyor. Diyetisyen Derya Zünbülcan, bayramda sağlığını korumak isteyenlere uyarılarda bulunuyor. "Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketin" diyen Zünbülcan şöyle devam ediyor:

'VÜCUDU KORUYOR'
"C vitamini zengini limon etin kanserojen etkilerini azaltır, ödemi engeller, bedeni dezenfekte eder. Fazla et tüketen kişiler etin vücutta oluşturabileceği hasardan korunmak için her gün düzenli limon tüketmelidir. Kurban etinin hazmını kolaylaştırmak için de limondan faydalanılmalı. Ancak kan sulandırcı ve tansiyon ilacı kullananların doktorlarına danışmaları gerekir. Kan şekerindeki dalgalanmalara karşı da tatlıdan sonra sirke veya tarçınlı süt tüketmek etkili olacaktır. Diyabet, düşük kan şekeri ve insülin direci gibi hastalıklarda tatlı çok zararlıdır. Şekeri hızlı ve kontrolsüz yükseltir."

MİKTARI ABARTMA SAĞLIĞINI BOZMA
bir öğünden fazla et tüketmemeye özen gösterilmesini isteyen diyetisyen Derya Zünbülcan, şu önerilerde bulundu: "Kavurma veya kızartma yapılan etin sindirimi zordur. Bunun yerine haşlanmış veya ızgara etleri tercih edin. Tek öğün ve fazla miktarda alınan her besin kalp hastalarında ani şikayetlere sebep olabilir. Az ve sık beslenin. Tatlılara mesafeli yaklaşın."
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  • 12 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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