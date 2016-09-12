Tatlıyı sirkeyle eti limonla tüketin

Bugün bayram. Kurbanlıkların kesildiği, sofralardan etin eksik olmadığı bayramda dikkatli beslenmek gerekiyor. Diyetisyen Derya Zünbülcan, bayramda sağlığını korumak isteyenlere uyarılarda bulunuyor. "Etten sonralimon, tatlıdan sonra sirke tüketin" diyen Zünbülcan şöyle devam ediyor:
'VÜCUDU KORUYOR'
"C vitamini zengini limon etinkanserojen etkilerini azaltır,ödemi engeller, bedeni dezenfekteeder. Fazla et tüketen kişiler etinvücutta oluşturabileceği hasardankorunmak için her gün düzenli limontüketmelidir. Kurban etinin hazmınıkolaylaştırmak için de limondanfaydalanılmalı. Ancak kan sulandırcı vetansiyon ilacı kullananların doktorlarınadanışmaları gerekir. Kan şekerindekidalgalanmalara karşı da tatlıdansonra sirke veya tarçınlı süttüketmek etkili olacaktır. Diyabet,düşük kan şekeri ve insülin direci gibihastalıklarda tatlı çok zararlıdır. Şekerihızlı ve kontrolsüz yükseltir."
MİKTARIABARTMASAĞLIĞINIBOZMA
bir öğünden fazla et tüketmemeye özen gösterilmesini isteyen diyetisyen Derya Zünbülcan, şu önerilerde bulundu: "Kavurma veya kızartma yapılan etin sindirimi zordur. Bunun yerine haşlanmış veya ızgara etleri tercih edin. Tek öğün ve fazla miktarda alınan her besin kalp hastalarında ani şikayetlere sebep olabilir. Az ve sık beslenin. Tatlılara mesafeli yaklaşın."
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