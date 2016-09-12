Sabah sporu kriz geçirtiyor

Ünlü işadamı Mustafa Koç'un sabah sporu yaparken kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından akıllarda 'Spor sabahmı akşam mı yapılmalı?' sorusu takıldı. Bu konuda doktorlar görüş ayrılığına düşerken, Doç. Dr. Mevlüt Koç, sabah saatlerinde kan basıncının çok yüksek olduğunu, uyandıktan sonra spor yapılmaması gerektiğini açıkladı. Kalp sağlığının korunması için düzenli beslenilmesini, spor yapılmasını, stres, alkol ve sigaradan uzak durulmasını öneren Doç. Dr. Mevlüt Koç, şunları kaydetti:
'HORMONLAR YÜKSEK OLUYOR'
"Kan basıncı ve kalp sağlığını etkileyen bazı hormonların seviyesi sabah saatlerinde yüksek oluyor. Bu, kalp krizi açısından risk yaratıyor. Sabah sporunu kalp kriziriski nedeniyle hiç önermiyoruz amazaman sorunu yaşayanlar mecburensabah saatlerinde spor yapıyor. Bu kişiler sabah yerine mümkünse akşam saatlerinde, serin havada spor yapmalı. Güneş altında veya sabah ayazında spor yapılması kalp sağlığı açısından tehlikeli. Spor sabah yapılacaksa ağır aktiviteden kaçınılmalı."
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