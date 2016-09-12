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kriz geçirtiyor

Sabah sporu kriz geçirtiyor
Ünlü işadamı Mustafa Koç'un yaparken geçirerek ölmesinin ardından akıllarda 'Spor sabah mı akşam mı yapılmalı?' sorusu takıldı. Bu konuda doktorlar görüş ayrılığına düşerken, Doç. Dr. Mevlüt Koç, sabah saatlerinde kan basıncının çok yüksek olduğunu, uyandıktan sonra spor yapılmaması gerektiğini açıkladı. Kalp sağlığının korunması için düzenli beslenilmesini, spor yapılmasını, stres, alkol ve sigaradan uzak durulmasını öneren Doç. Dr. Mevlüt Koç, şunları kaydetti:

'HORMONLAR YÜKSEK OLUYOR'
"Kan basıncı ve kalp sağlığını etkileyen bazı hormonların seviyesi sabah saatlerinde yüksek oluyor. Bu, kalp krizi açısından risk yaratıyor. Sabah sporunu kalp krizi riski nedeniyle hiç önermiyoruz ama zaman sorunu yaşayanlar mecburen sabah saatlerinde spor yapıyor. Bu kişiler sabah yerine mümkünse akşam saatlerinde, serin havada spor yapmalı. Güneş altında veya sabah ayazında spor yapılması kalp sağlığı açısından tehlikeli. Spor sabah yapılacaksa ağır aktiviteden kaçınılmalı."
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  • 12 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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