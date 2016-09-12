  1. İyi hafızanın kürü kuş üzüm
  2. Cezerye ile enerjini fişekle

Muzun beneklisi kovuyor kanseri

Muzun beneklisi kovuyor kanseri
Saç bakımından sindirim sistemi sağlığına kadar vücutta pekçok faydası olan muzun beneklisi makbul! Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Kabuğu benekli olduğu için almadığımız fazla olgunlaşmış muzlar antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu yapıya sahiptir" dedi. Küçük, "Ne kadar benek o kadar antikanserojen- antioksidan madde demek" diye konuştu.
  • 12 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar