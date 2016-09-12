Muzun beneklisi kovuyor kanseri

Saç bakımından sindirim sistemi sağlığına kadar vücutta pekçok faydası olan muzun beneklisi makbul! Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Kabuğu benekli olduğu için almadığımız fazla olgunlaşmış muzlar antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu yapıya sahiptir" dedi. Küçük, "Ne kadar benek o kadar antikanserojen- antioksidan madde demek" diye konuştu.