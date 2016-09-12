Cezerye ile enerjini fişekle

Havuçtan yapılan cezeryenin faydaları saymakla bitmiyor. C ve Avitamini yönünden hayli zengin olanbu lezzetli tatlı, özellikle kalp ve gözsağlığı için son derece faydalı. Havuca ek olarak şeker,Antep fıstığı, fındık,ceviz ve Hindistancevizinin eklenmesiyle de verdiği enerji tartışılmaz. İşte bu enerji cinsel hayatında sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Kadın-erkek güç veriyor,cinsel isteği artırıyor. Cezeryenin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...
✔ Gözleri kuvvetlendirir.
✔ Saçları güçlendirir.
✔ Cilde parlaklık verir.
✔ Yorgunluğu alır kalbe iyi gelir.
✔ Alzheimer'dan korur.
✔ Havuçta bulunan besin lifi sayesinde kolesterolü düşürür.
✔ Güçlü antioksidanlar sayesindeyaşlanmanın ciltte görülen etkilerinigeciktirir.
✔ Ağızda bulunan bakterileri temizler.
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yarın alıp yıyelım
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