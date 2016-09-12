  1. Muzun beneklisi kovuyor kanseri
  2. Sabah sporu kriz geçirtiyor

Cezerye ile enerjini fişekle

İçindeki havuç nedeniyle birçok hastalığa iyi gelen cezerye, aynı zamanda cinsel enerjiyi de artırıyor. Mutluluk kapılarını açıyor...

Cezerye ile enerjini fişekle
Havuçtan yapılan cezeryenin faydaları saymakla bitmiyor. C ve A vitamini yönünden hayli zengin olan bu lezzetli tatlı, özellikle kalp ve göz sağlığı için son derece faydalı. Havuca ek olarak şeker, Antep fıstığı, fındık, ceviz ve Hindistan cevizinin eklenmesiyle de verdiği enerji tartışılmaz. İşte bu enerji cinsel hayatında sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Kadın-erkek güç veriyor, cinsel isteği artırıyor. Cezeryenin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...

Gözleri kuvvetlendirir.
✔ Saçları güçlendirir.
Cilde parlaklık verir.
✔ Yorgunluğu alır kalbe iyi gelir.
Alzheimer'dan korur.
✔ Havuçta bulunan besin lifi sayesinde kolesterolü düşürür.
Güçlü antioksidanlar sayesinde yaşlanmanın ciltte görülen etkilerini geciktirir.
✔ Ağızda bulunan bakterileri temizler.
  • 12 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
gs 31 hs gs 31 hs

yarın alıp yıyelım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.09.2016 23:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar