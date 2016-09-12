Cezerye ile enerjini fişekle

Havuçtan yapılan cezeryenin faydaları saymakla bitmiyor. C ve A vitamini yönünden hayli zengin olan bu lezzetli tatlı, özellikle kalp ve göz sağlığı için son derece faydalı. Havuca ek olarak şeker, Antep fıstığı, fındık, ceviz ve Hindistan cevizinin eklenmesiyle de verdiği enerji tartışılmaz. İşte bu enerji cinsel hayatında sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Kadın-erkek güç veriyor, cinsel isteği artırıyor. Cezeryenin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...



✔ Gözleri kuvvetlendirir.

✔ Saçları güçlendirir.

✔ Cilde parlaklık verir.

✔ Yorgunluğu alır kalbe iyi gelir.

✔ Alzheimer'dan korur.

✔ Havuçta bulunan besin lifi sayesinde kolesterolü düşürür.

✔ Güçlü antioksidanlar sayesinde yaşlanmanın ciltte görülen etkilerini geciktirir.

✔ Ağızda bulunan bakterileri temizler.



