Bitki çayı-kahve gebeliğe darbe

Hemen herkesin hayalidir anne-baba olmak. Bu güzel duyguyu yaşamak. Ancak yanlış beslenme başta olmak üzere birçok neden bebek hayalini engelliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Işınsu Köksal, "Yeterli miktarlarda tüketilen faydalı besinler, doğurganlığa olumlu etki eder" diyor. Uz. Dyt. Işınsu Köksal, hamile kalma şansını arttıran ve engelleyen besinleri şöyle anlatıyor...



FAZLA KİLOLARA DİKKAT:

Hamile kalmadan önce tüketilen besinler hem doğurganlığı hem de bebeğin sağlığını etkiliyor. Fazla kilo ve aşırı zayıflık yumurtlama düzenini bozarak doğurganlığı olumsuz şekilde etkiliyor.



MARGARİNDEN UZAK DURUN:

Basit şeker, rafine edilmiş karbonhidrat ve trans yağ asidi tüketimi, hamile kalmayı güçleştiriyor. Hazır gıdalarda, özellikle margarinlerde bulunan trans yağ asidi doğurganlığı olumsuz etkiliyor.



GÜNDE 1 AVUÇ CEVİZ , FINDIK, FISTIK:

Hamile kalma şansını arttırmak için yeterli miktarda yağlı tohum tüketmek gerekiyor. Yapılan bir araştırma günde 1 avuç ceviz, fındık gibi yağlı tohum yerine 1 paket cips yiyen kadınlarda yumurtlama bozukluğu riskinin arttığını gösteriyor. Fındık, fıstık ve cevizden fazla miktarda tüketmek aşırı yağ alımına, diyabete ve obeziteye neden olabiliyor. Yine aynı çalışma günde sadece 1 bardak az yağlı sütü bir bardak tam yağlı süt, yoğurt veya bir top dondurma ile değiştirmenin de hamile kalma şansını arttırdığını ortaya koyuyor.



KALİTELİ PROTEİN ALIN:

Et, tavuk, balık gibi besinlerin de bu dönem içerisinde belirli ölçülerde tüketilmesi, kaliteli protein alınmasını sağlıyor. Günde 1 porsiyon et ve tavuk gibi hayvansal protein açısından zengin besinlerin, kurubaklagil ve yağlı tohumlar gibi bitkisel proteinden zengin besinlerle değiştirilmesi hamile kalma şansını arttırıyor.



BALIK AMA HANGİSİ:

Bu dönemde balık tüketirken dikkatli olunması gerekiyor. Uskumru, ton balığı, kılıçbalığı gibi yüksek miktarda civa içeren balıklar hamile kalma şansını ve bebeğin gelişimini riske sokabiliyor. Bunlar yerine somon, karides, tatlı su çipurası, light ton balığı ve mezgit tüketilebilir.



MEYAN KÖKÜ VE GİNSENG ZARARLI:

Gün içinde yeterli su tüketimi de önem taşıyor. Yeterli miktarda su tüketilmezse rahim ağzı sıvısı azalıyor. Servikal sıvı spermlerin rahatlıkla yumurtayı bulup döllemesini sağlıyor. Bu dönemde kafein tüketimini sınırlandırılmak gerekiyor. Günde 2 fincandan fazla kahve içilmemeli. Yüksek dozda kafein hamile kalmayı engelleyebiliyor. Hamile kalmak için meyan kökü, ginseng gibi bitki çaylarından da uzak durmak önem taşıyor.