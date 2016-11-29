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Açılışı heyecanla beklenen a2 dün itibariyle yayın hayatına başladı! atv’nin efsane dizileri ve grup maçları artık a2'de ekrana gelecek.

A2 kanalı nasıl izlenir? İşte A2nin frekansı

Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman duygusal bir anlatımla hikâyesini izleyicilerine aktaran atv 'nin efsane dizileri yeni kanal a2'de yeniden ekranlara geliyor!

İz bırakanlar izlenir!
Ezel, Elveda Rumeli, Sıla, Aliye, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Selena, Adanalı… Ve çok daha fazlası! Efsane dizilerin yanı sıra seyircileri ekrana kilitleyecek futbol maçlarının da yer alacağı a2'den gözünüzü ayıramayacaksınız! grup maçları, tüm coşkusuyla Türkiye'nin yeni kanalı a2' de...

Tadına doyamadığınız efsane aşklarıyla, merakla beklediğiniz hikâyeleriyle ve özlemle andığınız karakterleriyle yayınlandıkları sezon boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen efsaneler a2 'de!

a2 'yi;
Digiturk 'te 35 nolu kanaldan,

Kablo TV 'de 37 nolu kanaldan,

Turkcell TV'de 29 nolu kanaldan,

Tivibu'da 59 nolu kanalda ve

TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay) konumunda izleyebilirsiniz!
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  • 29 Kasım 2016, Salı 16:33
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