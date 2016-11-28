Müge Anlı eski Beşiktaş'lı yıldızın asistanını arıyor
ATV'nin sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' bu kez spor camiasından kayıp bir ismin peşine düştü. Adının Francisco Alves olduğu öğrenilen kayıp şahsın bir dönem Beşiktaş formasını giyen Brezilyalı ünlü futbolcu Kleberson'un da asistanlığını yaptığı ortaya çıktı.
ATV'nin ses getiren programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' bu sefer spor dünyasından bir vakayı ele aldı. 2008 yılından bu yana ATV'de sabah kuşağında yayınlanan ve kayıp kişilerin arandığı 'Müge Anlı ile tatlı sert' programında ilginç bir olay yaşandı.
1723. bölümü yayınlanan programda bu sefer adının Francisco Alves olduğu öğrenilen kayıp bir şahır aranıyordu. Şahsın bir dönem Beşiktaş formasını giyen Brezilyalı ünlü futbolcu Kleberson'un da asistanlığını yaptığı ortaya çıktı.
M.U. adlı bir kadın konuk, Francisco Alves'ten çocuğu olduğunu söyleyip kayıp adamın bulunmasını isteyerek programa katılmıştı. Çiftin 2004 yılında aynı sitedeki markete gidip gelirken tanıştığı belirtildi.
Alves'le konuşmak için anlaşabilecek kadar Portekizce bile öğrendiğini söyleyen M.U, Kleberson'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Francisco Alves'in çalışma izni olmadığı için gitmek zorunda kaldığını söyledi.
Alves'e gitmeden 1 hafta önce hamile olduğunu açıkladığını söyleyen genç kadın, 1,5 yıl kadar yurtdışındayken telefon numarasından ulaştığını belirtti. M.U çocuk doğduktan sonra Alves'in bebeğin rengini sorduğunu, beyaz olduğunu söyleyince de 'çocuk benden değil' diyerek tepki gösterdiğini vurguladı. M.U daha sonra bir daha Alves'e ulaşamadığını sözlerine ekledi.
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