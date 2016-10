ATV, A Haber ve A Spor yine zirvede!

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Ekim ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv birinciliğini bırakmadı. 'En Çok İzlenen Haber Kanalı' olan A Haber de, Tüm Kişiler Tüm Gün, Tüm Gün M +20 ve Tüm Gün F+20 kategorilerinde birinci olarak rakiplerini bir kez daha geride bıraktı.

SLOGAN DEĞİŞMEDİ, "DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Yayınlamış olduğu dizi ve programlarla, yıllardır her döneme damgasını vurmayı başaran atv, yeni sezonda da zirveyi elden bırakmadı.

Diğer kanalların pek çok yeni yapımı ekrana sürerek kıyasıya bir rekabete giriştiği yeni sezonda tercihler yine atv'den yanaydı.



Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, Ekim(2015) ayından beri en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor. atv'yi, ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10 sezondur ekranlarda gelin-damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, farklı formatıyla ekrana gelen Gözüm Sende, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, çocuk esirgeme kurumunda, ailesiz büyüyerek hayata tutunmaya çalışan 5 genç kızın hayat hikâyesi Kırgın Çiçekler, çaresiz bir annenin çocuğu için söylediği yalanla, hayatının nasıl altüst oluşunu anlatan Yeter, bir intikam ve aşk hikâyesi olan Kertenkele Yeniden Doğuş ve çocukluk aşkı olan bir çiftin yıllar sonra bir araya gelmesi, çeşitli tesadüflerle birbirlerine yakınlaşması ve diğer karakterlerin dâhil olmasıyla karmaşıklaşan aşk oyunlarının anlatıldığı Pazar akşamlarının sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor birinciliğe taşıdı.

HABERİN KANALI A HABER BAŞARISINI TESCİLLEMEYE DEVAM EDİYOR

Kantar Media Ekim ayı verilerine göre En Çok İzlenen Haber Kanalı olan A Haber, Tüm Kişiler Tüm Gün, Tüm Gün M +20 ve Tüm Gün F+20 kategorilerinde birinci olarak rakiplerini bir kez daha geride bıraktı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geçirdiği beş yılın ikisini aralıksız birinci olarak tamamlayan kanal, 'lider haber kanalı' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

A Haber günün getirdiklerini, an be an ekrana taşıdı, taşımaya devam ediyor. Türkiye ve dünyadaki muhabir ağı ile de, en çok izlenen haber kanalı olmasının tüm sorumluluğunu yerine getiriyor.

SPORSEVERLER EKİM AYINDA DA 'A SPOR' DEDİ!

TNS / Kantar Media Ekim ayı reyting ölçümlerine göre A Spor, Tüm Kişiler Tüm Gün, Tüm Gün 20+ABC1, Tüm Gün M20+ ve Tüm Gün F20+ kategorilerinde birinci olarak Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olmayı sürdürdü.

A Spor, televizyon izleyicisinin en sıcak gelişmeleri, en çabuk ve en doğru şekilde öğrendiği sporun haber kanalı olduğunu bir kez daha gösterirken; futbol ve basketbol yayınlarıyla da sporseverlerin gözdesi olmayı sürdürdü.

A Spor ; Tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yanı sıra,FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ve heyecan dolu Boks karşılaşmalarını da sporseverlerle buluşturarak yayıncılık hayatında önemli bir görev üstlendiğini ortaya koydu.



Spor Medyasının en önemli isimlerini bir araya getiren birbirinden renkli programlarda, Süper Lig karşılaşmalarının özet görüntüleri eşliğinde yorum, değerlendirme ve gündem analizlerini ekranlara taşıyan A Spor programcılığıyla da özel ve farklı olmayı sürdürdü.

Futbolda Avrupa mücadelesi maçlarının özet görüntülerinden sonra her hafta sonu bir Ukrayna Ligi maçını da naklen yayınlamaya başlayarak futbolseverlerin sevgisini kazanmayı başlayan A Spor'un hamleleri gelecek günlerde de devam edecek.

A Spor her geçen ay büyüyen izleyici yelpazesiyle, sporun tüm keyif ve heyecanının yaşandığı bir numaralı adres olmaya devam edecek!