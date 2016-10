Türkiye’nin tercihi yine A Haber

A Haber uzun soluklu başarısını sürdürmeye devam ediyor. TNS/ Kantar Media Eylül ayı verilerine göre Tüm Kişiler Tüm Gün, Tüm Gün +20 ABC1, Tüm Gün M +20 ve Tüm Gün F+20 kategorilerinde kategoride rakiplerini geride bırakarak birinci olan A Haber zirvedeki yerini korudu. Eylül ayı ile birlikte, 23. defaTürkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olma unvanına sahip olan A Haber, bu başarı ile milletin tercihini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milletin sesine duyarlı, milli iradenin yanında; doğru habercilikten vazgeçmeyen, 'haber nerede ise biz oradayız' ilkesini benimseyen A Haber, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından en sıcak gelişmeleri 24 saate varan canlı yayın maratonu ile ekranlara taşıyor.

Yeni yayın döneminde de deneyimli kadrosu, geniş muhabir ağı ve konunun uzmanı, gündemin önemli isimlerini konuk eden programları ile A Haber milletin aradığı haber kanalı olmaya devam edecek.





Haberciliğe getirdiği farklı bakış açısı ile maratonun büyük sorumluluğunu üstlenen ajans saatleri; Ajans Yeni Gün, Sabah Ajansı, Ajans Bugün, Ajans, Ajans Gün Ortası, Akşam Ajansı, Gece Ajansı, Ajans Hafta Sonu; ekonominin nabzını tutan ekonomi bültenleri ve Z Raporu, sektör liderlerini, başarılı iş adamlarını ağırlayan İş'in Sırrı, günün manşetleri ile Medya Dünyası, spor dünyasının özeti spor bültenleri… Konunun özüne odaklanıp, gündemin nabzını tutan haber programları Canan Barlas ile Gündem, Memleket Meselesi, Söz Teması, Arka Plan, Toplumsal Hafıza, Yaz Boz, Kadraj ve Diplomasi… Geçmişe ışık tutan, unutulanı hatırlatan içyapım belgesellerinin yanı sıra, aktüel programları Mutfaktayız, Seyahatname ve Evin Yolu ile A Haber ekranı güçlenmeye devam edecek.





TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENEN RADYOSU: A HABER RADYO

A Haber'in reyting başarısının yanı sıra; A Haber Radyo Türkiye'nin Ağustos ayındaki radyo tercihi oldu. Nielsen Company Türkiye tarafından yürütülen Radyo Dinleyici Ölçüm Araştırması* verilerine göre; Ağustos ayında en çok dinlenen radyo olan, A Haber Radyo her an her yerde haberin sesiydi. *Kaynak: Nielsen RamExplorer Ağustos 2016 Raporu