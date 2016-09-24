



Geçtiğimiz sezonun iddialı dizilerinden olan, sezon finalleriyle efsanevi kapanışlar yapan; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yeter, Kertenkele sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yaz ekranında izleyiciyle buluşan, kitlesini her bölümle daha da genişleten Seviyor Sevmiyor ve Kaçın Kurası (Rengarenk) ise kaldığı yerden devam edecek.

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri ise başrolünü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi olacak.

Milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni sezonda da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek!



