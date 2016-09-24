  1. Kırgın Çiçekler zirvede

Bu sezonda da dizi ’de izlenir!

, yeni yayın dönemine 19 Eylül akşamı, geçtiğimiz sezonunun ilgi ve merakla izlenen dizisi Kırgın Çiçekler ile giriş yaparak kaldığı yerden devam ediyor…



Geçtiğimiz sezonun iddialı inden olan, sezon finalleriyle efsanevi kapanışlar yapan; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yeter, Kertenkele sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yaz ekranında izleyiciyle buluşan, kitlesini her bölümle daha da genişleten Seviyor Sevmiyor ve Kaçın Kurası (Rengarenk) ise kaldığı yerden devam edecek.

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri ise başrolünü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi olacak.

Milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni sezonda da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek!
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  • 24 Eylül 2016, Cumartesi 12:04
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