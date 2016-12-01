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’dan bu kez yanıt yok!

Google’dan bu kez yanıt yok!
Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, iş mülakatlarında sorulan zeka sorularından birine cevap veremedi. Schmidt "Bir korsan gemisinin kaptanısın. Bir sandık dolusu altın buldunuz. Altının nasıl paylaşılacağını mürettebat oylayacak. Korsanların yarısı teklifini beğenmezse öleceksin. Hem hayatta kalıp hem de altından güzel bir pay nasıl alırsın?"sorusuna "Bu, gerçekten çok kötü bir soru" yanıtını verdi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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