Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX açıldı!

GameX 2016 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı, Lütfi Kırdar Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türkiye ve dünyanın önde gelen markaların yeni ürünleriyle birlikte teknolojik gelişmelerini sergileme fırsatı bulduğu, bu yıl 11'nci kez düzenlenen fuara, on binlerce oyun sever katıldı.

Rönesans Fuarcılık Başkanı İsmet Göksel, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dijital oyun sektörünün Türkiye'de 800 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığına dikkat çekerek "GameX 2016'da 100'ün üzerinde yerli ve yabancı firmayı ağırlıyoruz. Bu firmalar sektörümüzdeki en önemli firmalar ve yüz milyonlarca insan için oyunlar üretiyorlar. Türkiye 30 milyonluk bir oyuncu kitlesine sahip. Sektör çok hızlı büyüdü. Son yapılan açıklamalarda sektörün büyüklüğü 500 milyon dolardan 800 milyon dolarlara tırmandı. Rakamlar artık oyun sektörünün oyun olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Türk üreticilerin de dijital eğlence ve oyun sektöründe öne çıkmaya başladığının altını çizen Göksel, "Artık uluslararası düzeyde oyun geliştiricilerimiz mevcut. Bu firmalarımız iki farklı kulvarda yazılım ve üretim geliştiriyorlar. Bunlardan birinci masa üstü online oyunlar, ikincisi ise mobil oyun sektörü. Özellikle global mobil oyun sektöründe çok sayıda indirilen Türkiye merkezli oyun bulunuyor. Türki Cumhuriyetler, Arap Yarımadası ve Orta Doğu bölgesinde de oyun yayıncılığı yapan çok başarılı Türk firmaları mevcut. Bu firmalar sektörde de söz sahibi olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Fuarın açılış törenine Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği Başkanı Tansu Kendirli, Microsoft Windows Ürün Pazarlama Yöneticisi Levent Can ve MSI Türkiye'den Ender Yıldız da konuşmacı olarak katıldı.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun en kapsamlı fuarı olma özelliğini taşıyan fuara 100'e yakın yerli ve yabancı dijital eğlence ve oyun firması katılıyor. Microsoft XBOX, MSI ve Vestel gibi sektörün önemli markalarının yer aldığı fuarda, oyun severleri heyecanlandıracak GameSultan, CrossFire, EPIN, Paladins, Steam, Sobee Studios, Zoccoshop, Logitech, Asus ve SteelSeries gibi oyunlar ve markalar da yer alıyor.

Fuarda, e-spor takımları ve oyuncularının ziyaretçilerle buluştuğu gösteri maçları da organize edilecek.

Oyun dünyasın en son yeniliklerini yerinde görmek ve fenomen oyuncularla buluşmak isteyen dijital oyun tutkunlarının katıldığı fuar, 4 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.