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'a yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti 'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı GIF desteği bugün geldi.

Whatsappa yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti 'a, uzun bir süredi GIF desteğinin geleceği söyleniyordu. Ancak her ne kadar bu süreçte yeni güncellemeler yayınlansa da, GIF desteği bir türlü gelmemişti. WhatsApp, kullanıcılarını daha fazla bekletmemek adına bugün yeni bir güncelleme yayınlayarak GIF'leri desteklemeye başladı.

GIF'İN YANINDA BİR DE LİVE PHOTOS ÖZELLİĞİNİ DESTEKLİYOR
Şimdilik iOS platformundaki uygulamasını güncelleyen WhatsApp, GIF'in yanında iPhone 6s ve üstü modellerde yer alan Live Photos özelliğini de destekliyor. WhatsApp'ın yeni özelliklerini kullanmak için App Store'dan uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 16:01
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