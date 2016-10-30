Sivil kullanım amacıyla üretilmekte olan mikro ve mini boyutlardaki insansız hava araçları, gelişen teknolojiye paralel olarak etkinliklerini artırıyor ve satış fiyatlarının uygun olması nedeniyle giderek yaygınlaşıyor.Elektronik eşya satan marketlerden ve internet üzerinden kolaylıkla satın alınabilen İHA 'ların kullanımı günlük hayatı kolaylaştırırken, yerleşim alanları için yeni bir güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. İHA'ların, iniş veya kalkış yapan uçakların uçuş yoluna yakın uçurulması, kamu ve ticari alanlarda izinsiz görüntü ve ses kaydı yapılması gibi faaliyetler önemli güvenlik problemleri yaratıyor. Söz konusu araçlar doğrudan terör amaçlı olarak da kullanılabiliyor.Mini İHA'lar, kötü amaçlı olarak kullanıldığında sivil ve askeri stratejik tesislerin, bölgelerin hava sahasında tehdit oluşturuyor. Bu nedenle söz konusu tesis ve bölgelerin mini İHA tehdidine karşı korunmasına ihtiyaç duyuluyor. ASELSAN , bu ihtiyaçtan yola çıkarak İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi ( İHTAR ) geliştirdi.İHTAR, kamuya ait alanlar ile ticari bölgelerin mikro ve mini boyutlardaki İHA'ların yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunmasına olanak sağlıyorZorlu çalışma koşullarında güvenilir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirecek şekilde tasarımı yapılan İHTAR sistemi, güvenlik güçlerinin, kamu ve ticari alanların güvenliğini sağlayan unsurların hizmetine sunuldu. İHTAR sisteminin, müstakil binaların güvenliğinden hava alanlarının güvenliğine kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı bulması bekleniyor.İHA'ların tespit edilmesi, otomatik olarak takibe alınması, tehdit olarak işaretlenmesi ve yasal olmayan faaliyetlerinin en uygun karşı tedbir ile engellenmesi İHTAR sisteminin temel fonksiyonlarını oluşturuyor. Etkin ve güvenlik açısından en uygun karşı tedbirin kullanılması için İHTAR sistemi, radar, kamera ve önleyicilerin entegre ve koordineli bir şekilde çalışmasını komuta kontrol yetenekleri ile sağlıyor.İHTAR sistemi, tehdidin tespit, takip ve teşhisi için radar ve kameralar, tehdidin önlenmesi için elektronik karıştırma ve aldatma sistemleri ile tüm bu sistemlerin entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan komuta kontrol sistemlerinden oluşuyor.

Sistem, enerji santralleri, hava alanları gibi sivil tesisler ile sınır karakolları, karargah binaları gibi askeri tesislerin korunmasında sabit veya mobil olarak kullanılabiliyor.

Sistemdeki radar birden fazla tehdidin tespit ve takip edilmesini sağlıyor. İHTAR sistemi, tehditlerin önlenmesine yönelik olarak, karıştırma ve aldatma sistemlerinden yararlanıyor. Radar ve kameralar her türlü ortamda ve hava şartlarında kullanılabiliyor.Karıştırma sistemi, uzaktan komuta veya GPS kontrollü insansız hava araçlarının uzak komuta ve GPS kanallarının karıştırılmasına ve köreltilmesine olanak veriyor. Bu sayede İHA'ların kontrolünün kaybedilmesi sağlanıyor. Sistemdeki aldatma özelliği de uzaktan komuta kontrollü ve GPS kontrollü küçük İHA'ların kontrolünü ele alabilmek için kullanılabiliyor.İHTAR sistemi merkezi bir komuta kontrol ile yönetiliyor. Geliştirilen yazılım, tehdidin otomatik takip ve teşhis edilmesi, uygun önleme sistemine yönlendirilmesini sağlıyor.İHTAR, münferit hedefler için yönlü karıştırma yaparken sürü saldırılarına karşı 360 derece karıştırma yeteneğine sahip bulunuyor. Modüler bir şekilde geliştirilen sistem, bu sayede farklı sayıda ve özellikte radar ve önleyici sistemin entegre edilmesine imkan tanıyor.