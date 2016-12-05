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Fener’e set vermedi: 3-0

Venüs Sultanlar Ligi’nde , F.Bahçe’yi 3-0 yendi.

Vakıfbank Fener’e set vermedi: 3-0
Voleybolda Venüs Sultanlar Ligi'nde , 'yi set vermeden 3-0 mağlup etti. Vakıfbank karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-19 ve 25-18 kazanmayı başardı.

GALATASARAY 3-1 KAZANDI
Sonuçlar: Beşiktaş-Nilüfer Bld.: 3-2, İdmanocağı- G.Saray: 1-3, Çanakkale Bld.-Halkbank: 2-3, Sarıyer Bld.-Bursa BŞB.: 0-3, Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan: 2-3. Efeler Ligi: F.Bahçe-Memleket: 3-0.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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