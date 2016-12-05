Sow: Yeniden seriye bağlayacağız!

Cumartesi gecesi kariyerinde ilk Beşiktaş'a karşı oynadığı bir maçta gol atamayan Moussa Sow, "Galibiyet serimiz sona erdiği için üzgünüz ama biz yeni bir seri yakalayacağız. Bu seriyle birlikte lider olacağımıza inanıyorum. Takım olarak çok iyi durumdayız ve hepimiz inanıyoruz" dedi. Feyenoord maçının da çok önemli olduğunu söyleyen Sow, "UEFA'da da hedefimiz var. Bu maça da çok iyi konsanrtre olup en iyi şekilde tamamlamalıyız" diye konuştu.