Sow: Yeniden seriye bağlayacağız!

Cumartesi gecesi kariyerinde ilk Beşiktaş'a karşı oynadığı bir maçta gol atamayan MoussaSow, "Galibiyet serimizsona erdiği için üzgünüzama biz yeni bir seri yakalayacağız.Bu seriylebirlikte lider olacağımızainanıyorum. Takımolarak çok iyi durumdayızve hepimiz inanıyoruz" dedi. Feyenoord maçının da çok önemli olduğunu söyleyen Sow, "UEFA'da da hedefimiz var. Bu maça da çok iyi konsanrtre olup en iyi şekilde tamamlamalıyız" diye konuştu.
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