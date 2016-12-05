RVP neden atılmadı?

Fenerbahçe cephesi hakem HüseyinGöçek'in Tosic'in Lens'e yaptığıharekete kırmızı kart göstermesigerektiğini savunurken Beşiktaş'tankarşı cevap geldi. Siyah-Beyazlı yöneticilerVan Persie'nin 2. yarının başındaTolgay'ın aşil tendonuna bastığınısavunarak bu pozisyonda Hollandalıoyuncunun kesinlikle kırmızı kart görmesigerektiğinde birleşti. Beşiktaşlıyöneticiler Fenerbahçe'nin puan kaybınıhakem Hüseyin Göçek'e bağlamasınınson derece yanlış olduğunubelirterek asıl kendilerinin mağdur durumdaolduğunu öne sürdü. YöneticilerF.Bahçe'nin tepkisinin abartılı olduğuyolunda görüş birliğinevardı.
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