Yol Durumu
  1. Kartal'da kırmızı alarm
  2. Ruhu geri getirsinler!

neden atılmadı?

, ’nin Tolgay’a yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu savundu.

RVP neden atılmadı?
Fenerbahçe cephesi hakem Hüseyin Göçek'in Tosic'in Lens'e yaptığı harekete kırmızı kart göstermesi gerektiğini savunurken Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah-Beyazlı yöneticiler Van Persie'nin 2. yarının başında Tolgay'ın aşil tendonuna bastığını savunarak bu pozisyonda Hollandalı oyuncunun kesinlikle kırmızı kart görmesi gerektiğinde birleşti. Beşiktaşlı yöneticiler Fenerbahçe'nin puan kaybını hakem Hüseyin Göçek'e bağlamasının son derece yanlış olduğunu belirterek asıl kendilerinin mağdur durumda olduğunu öne sürdü. Yöneticiler F.Bahçe'nin tepkisinin abartılı olduğu yolunda görüş birliğine vardı.
Etiketler: , ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar