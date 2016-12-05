Osmanlıspor ilk yarıda Karabük’ü yıktı!

Ligde üst sıraları hedefleyen iki takımın maçında Osmanlıspor evinde Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenmeyi başardı... 11. dakikada gelişen atakta Musa Çağıran çok düzgün bir vuruyla skoru 1-0 yaptı. 31. dakikada bu kez sahneye kaptan Numan çıktı ve skor 2-0 oldu.



KARCEMARSKAS DEVLEŞTİ

Konuk ekip ilk yarının sonunda Latovlevici'nin harika frikik golüyle umutlandı: 2-1. 52. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta sol direk dibine giden topu kaleci Karcemarskas kornere çeldi. Litvanyalı kaleci 90. dakikada Lazarevic'in ceza sahası dışından şutunu da kurtardı ve maç 2-1 bitti.