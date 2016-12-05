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2 hafta oynayamayacak

Nuri Şahin 2 hafta oynayamayacak
Almanya Ligi Bundesliga'da Dortmund'un Mönchengladbach'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan 'in durumu belli oldu. Dizinden sakatlanan milli futbolcunun takımından 2 hafta uzak kalacağı bildirildi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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