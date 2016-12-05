Muslera Bey diyeceksiniz!

Cimbom fırsatı tepmedi... Zirve yarışındaki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray zor da olsa 2-1 kazandı. Bu galibiyetle Fenerbahçe'nin üzerine çıkan Cimbom, Başakşehir'le farkı 5'e, Beşiktaş'la ise 3'e indirdi... 6. dakikada Sneijder'le paslaşan Lukas Podolski sol ayağıyla düzelttikten sonra sağ ayağıyla köşeye vurdu: 0-1. 21. dakikada Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Nigel deJong'un kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. İlk devre 1-0 sona erdi. 51. dakikada sağdan bomboş pozisyonda ceza sahasına giren Yasin'in yerden sert şutu kaleci Ramazan'ın ayaklarından döndü.
OTIGBA İKİ DAKİKADA KIZARDI! 53. dakikada Sabri'nin büyük hatasında Eduok'un şutunu Muslera çıkardı. Eduok dönen topu ağlara gönderdi: 1-1. 59. dakikada Carole'un mükemmel pasında Bruma kontrol ettikten sonra bekletmeden vurdu ve Galatasaray yeniden öne geçti. 74. dakikada ikinci sarı kartını gören Otigba oyundan atıldı. 79. dakikada Hakan ceza sahasında elle oynayınca hakem penaltı dedi. Fakat Adem'in penaltısını Muslera kurtardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.
İŞTE MUSLERA'NIN KURTARIŞI
RİEKERİNK VE SABRİHERKESİ ÇILDIRTTI Galatasaray dün Kasımpaşa deplasmanında kazanmasına rağmen taraftarlar oynanan futboldan hiç memnun kalmadı... Sarı- Kırmızılı futbolseverler, 89. dakikaya kadar oyuncu değiştirmeyen teknik direktör Riekerink'e sosyal medyada çok büyük tepki gösterdi.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
Taraftarların hedefindeki diğer isim ise Sabri Sarıoğlu oldu... 53. dakikada yenilen golde çok büyük bir hatayapan tecrübeli futbolcu, sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.
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