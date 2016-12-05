Moral için 3 puan almak zorundayız

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 resmi maçından galibiyetle ayrılamayan Trabzonspor, ligde bugün Kayserispor'a konuk olacak. Bordo-mavili takımda tek hedef kazanıp, 3 puan hasretine son vermek. Teknik direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar oynadıkları karşılaşmalarda pozisyon üretme yönünden sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Ancak sonuca gidemiyorduk. Bu nedenle de eleştiriler alıyoruz. Kayserispor maçı bizim için kritik bir karşılaşma. Bunun bilincinde sahaya çıkıp, gerçek potansiyelimizi yansıtarak galip gelmek istiyoruz. Kazanirsak moril kondisyonumuz ve özgüvenimiz artar" ifadelerini kullandı.



KAYSERİ'DE ZORLU RANDEVU!

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış gecesinde Kayserispor ile Trabzonspor, Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Saat 20.00'de start alacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak. Her iki takımın da 3 puana şiddetle ihtiyaçları bulunuyor.



TRABZON'UN KRİTİK VİRAJI!

Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Trabzonspor, yukarıya doğru hamle yapabilmek için Kayseri'de kazanmak zorunda.