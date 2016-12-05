Moral için 3 puan almak zorundayız

Süper Lig ve Ziraat TürkiyeKupası'nda oynadığı son 5 resmimaçından galibiyetle ayrılamayan Trabzonspor,ligde bugün Kayserispor'akonuk olacak. Bordo-mavili takımda tekhedef kazanıp, 3 puan hasretine son vermek.Teknik direktörü Ersun Yanal, bugünekadar oynadıkları karşılaşmalarda pozisyonüretme yönünden sıkıntı yaşamadıklarını belirterek,"Ancak sonuca gidemiyorduk. Bunedenle de eleştiriler alıyoruz. Kayserispormaçı bizim için kritik bir karşılaşma.Bunun bilincinde sahaya çıkıp, gerçek potansiyelimiziyansıtarak galip gelmek istiyoruz.Kazanirsak moril kondisyonumuz veözgüvenimiz artar" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ'DE ZORLU RANDEVU! Süper Lig'in13. haftasının kapanışgecesinde Kayserisporile Trabzonspor,Kadir Has Stadı'ndakarşı karşıya gelecekler.Saat 20.00'de start alacakkarşılaşmayı Serkan Çınaryönetecek. Karşılaşma LigTV'den canlı yayınlanacak.Her iki takımın da 3 puanaşiddetle ihtiyaçları bulunuyor.
TRABZON'UNKRİTİKVİRAJI! Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Trabzonspor, yukarıya doğru hamle yapabilmek için Kayseri'de kazanmak zorunda.
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