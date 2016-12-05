Kartal'da kırmızı alarm

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, DinamoKiev ile oynanacakkader maçı öncesi futbolcularınıuyardı. Tecrübeli hoca son haftalardaoynanan kötü futbolu eleştirerek,"Bazı şeyler istediğim gibi gitmiyor.Beklentilerimin çok altındakalıyorsunuz. Fenerbahçe karşısındabelki yenilmediniz ama benim istediğimoyunu ortaya koyamadınız.Bu oyunu Dinamo Kiev karşısındaoynarsanız büyük bir hayal kırıklığıyaşarız. Acil toparlanın" diye konuştu.Özellikle hücumda istedikleriniyapamadıklarını ifade eden ŞenolGüneş, "Bir maçı kaybedebilirsinizbunu bir yere kadar anlayışla karşılayabilirim.Ancak böyle bir futboloynamaya hiçbirinizin hakkı yok.Bundan sonra Fenerbahçe karşısındakigibi bir futbol istemiyorum.Benim dediklerimi yapmadınız. DinamoKiev önünde canınızı dişinizetakın. Sizi ancak öyle affederim"ifadesini kullandı.
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