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Kartal'da kırmızı alarm

Tecrübeli hoca, son maçlardaki kötü futbolu eleştirerek, “Artık kredimiz kalmadı. Acil toparlanın” dedi.

Kartalda kırmızı alarm
Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev ile oynanacak kader maçı öncesi futbolcularını uyardı. Tecrübeli hoca son haftalarda oynanan kötü futbolu eleştirerek, "Bazı şeyler istediğim gibi gitmiyor. Beklentilerimin çok altında kalıyorsunuz. Fenerbahçe karşısında belki yenilmediniz ama benim istediğim oyunu ortaya koyamadınız. Bu oyunu Dinamo Kiev karşısında oynarsanız büyük bir hayal kırıklığı yaşarız. Acil toparlanın" diye konuştu. Özellikle hücumda istediklerini yapamadıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Bir maçı kaybedebilirsiniz bunu bir yere kadar anlayışla karşılayabilirim. Ancak böyle bir futbol oynamaya hiçbirinizin hakkı yok. Bundan sonra Fenerbahçe karşısındaki gibi bir futbol istemiyorum. Benim dediklerimi yapmadınız. Dinamo Kiev önünde canınızı dişinize takın. Sizi ancak öyle affederim" ifadesini kullandı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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