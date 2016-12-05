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Dişi Aslan evinde affetmedi : 76-70

G.Saray zorlandığı maçta ’ni 6 sayı farkla devirdi

Dişi Aslan evinde affetmedi : 76-70
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde evinde konuk ettiği 'ni 76-70 yendi. Devre 36-36 berabere bitti.

GİRNE ÜNİVERSİTESİ GALİP
BOTAŞ-Mersin BŞB.: 68-57, Girne Üniversitesi- Yakın Doğu Üni.: 66-57, Doğuş-Samsun Canik: 80-57, Hatay BŞB.: AGÜ: 73-74 (Uzatma)
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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